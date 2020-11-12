【恒指季檢】周五恒指季檢前瞻　成份股額外加幾多隻？

恒生指數周五公布季度檢討結果，有兩點值得留意，（1）恒生指數成份股數目有望增加，突破現時的50隻，（2）美團（03690）、比亞迪（01211）、安踏（02020）、中芯（00981）等有望額外納入恒指。

恒指公司於8月季檢時指出，鑑於創新及新經濟行業在香港市場急速發展，恒生指數顧問委員會贊成恒指公司建議，對恒指成份股的組成，進行一次全面的檢討。整體檢討將涵蓋多方面，包括如何組合及挑選成份股、成份股數目、權重、行業及地域分佈等等。

美團市值3個月暴增6000億 再打動恒指公司？【下一頁】

目的是確保恒指繼續成為港股具代表性及重要的指標。恒指公司將於半年內向指數顧問委員會滙報檢討結果及提出對優化建議。在此期間，恒指成份股數目或會增加。

有分析指出，由於香港本地具代表性的成份股市值較輕，若剔出則減少本地股的代表性；而中國股票市值大，在經濟組成中，亦有代表性，值得納入指數，故擴大恒指成份股數目，會是較好的方法。

按目前自由流通股份市值排名，美團（03690）自由流通市值9596億元，由於是同股不同權股份，倘納入指數，權重上限預期為5%。比亞迪（01211）今年初股價為39.35元，周四股價累升3.5倍至177元，市值大增至1619億元，自由流通股份市值1134億元。

至於安踏（02020）及中芯（00981），自由流通股份市值亦達1103億及987億元，安踏是內地體育消費用品市場的龍頭，中芯則是內地重要的芯片股。

至於市值排名較後的股份，還有李寧（02331）、龍湖（00960）、潤啤（00291）、融創（01910）及阿里健康（00241）等。

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記者：譚志偉