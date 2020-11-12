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【資訊公平】Zoom推無障礙視像通訊功能　連繫傷健人士

科技 20:33 2020/11/12

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Zoom支援隱藏字幕功能，供專業字幕人員使用，主持人也可在會議中指派某個參加者輸入隱藏字幕。

新型冠狀病毒病影響著全球各地的日常生活。在過去一年，各界人士正適應生活中大大小小的轉變時，社會也有一群具有特殊需要的人士正經歷著更重大的挑戰。視像會議平台Zoom雖然面臨不少私隱問題爭議，但都依然積極研發新功能，當中包括無障礙視訊通訊功能。

Zoom推新功能　開會同時串流YouTube直播

【ZOOM】非用Zoom不可？　免安裝綫上會議軟件一覽

現時許多視像會議程式都集中在演講者的畫面中，當演講者改變，畫面的排列亦會隨之而改變。如果演講者的畫面不斷變更，有特殊需要的人士便會難以集中在口譯員上。Zoom藉此推出「多重釘選」和「多重聚焦」功能，「多重釘選」所指的是讓用戶可以根據個人需要，將多個影像固定在同一個位置上。即使演講者不斷改變，口譯員和演講者都能夠出現在固定位置。

    點擊圖片放大

至於「多重聚焦」，則是所有會議參加者聚焦在所選取的演講者畫面中，當口譯員參與的大型會議，可讓會議主持控制所有參加者，集中在口譯員和主要演講者的畫面上。

此外，不論在家看電影或在公司進行視像會議，字幕對於聽障人士來説都相當重要。而Zoom也支援隱藏字幕功能，供專業字幕人員使用，主持人也可在會議中指派某個參加者輸入隱藏字幕。

Zoom表示，特殊需要的人士的需求不時被社會忽略，或在不同限制下未能充分被顧及，盼能透過平台功能，讓殘疾人士在虛擬線上連繫。

【Zoom】Zoom推出一站式活動平台OnZoom　用戶可搜尋視像會議活動隨時購票參加

責任編輯：曾曉汶

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