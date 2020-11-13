【居家工作】提升協作平台效能　思科簡化產品架構　下月推新平台WebexOne

▲ 下月8日，思科將推出新的平台WebexOne，目的是將思科的視像會議解決方案的統一起來。

環球疫情仍未受控，特別是歐美地區，確診數字屢創新高，香港本地個案近日亦回升，難保再爆發新一波疫情。屆時，員工或要再次在家工作，幸好企業開始了解科技技術的重要性。Cisco（思科）行政總裁Chuck Robins，早前在Cisco Global Partner Summit中就表示，過去6至8個月中，企業在數碼轉型速度方面，或比過去10年都要快，即使在轉型過程有不確定因素，亦願意加強數碼創新方面的投資。

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Robins表示，根據IDC的亞太區《COVID Impact Survey》，近5成半企業開始在今年增加IT支出，4成半受訪企業就願意持續數碼轉型。「即使疫情過後，未來人力資源將會採用混合模式，即大約34%人力資源遙距工作，其他則回辦公室工作，分散的人力資源是未來新常態。」

▲ Cisco（思科）行政總裁Chuck Robins，早前在Cisco Global Partner Summit中就表示，過去6至8個月中，企業在數碼轉型速度方面，或比過去10年都要快，即使在轉型過程有不確定因素，亦願意加強數碼創新方面的投資。（網上截圖）

整合旗下產品種類名稱

有見今年數碼轉型成為企業目標，Robins亦在會上更新該公司未來發展方向。「思科未來亦將業務策略集中在5大方面，包括簡化產品架構、雲端優先、用戶體驗、自動化以及跨平台架構的安全防護。」

Robins表示，由於公司旗下產品眾多，客戶或難以記得各種產品及方案的名字，因此決定今後或減少50%產品種類及名稱。「未來希望能夠簡化旗下產品的分類，讓新客戶將能夠更容易地使用。」

因此，思科就宣布，為旗下涵蓋擴展偵測及回應、零信任及Secure Access Services Edge（SASE）的整個保安產品組合推出多項平台創新技術。希望借助平台方式進行網絡保安管理的客戶及合作夥伴，能以簡單易用及具效率的方式，預早防禦網絡攻擊者入侵，提升業務彈性，同時配合公司簡化產品名稱的策略。

▲ 員工在家工作期間，對使用視像會議協作平台的需求大升，思科往後將致力提升平台效能。（圖片由受訪者提供）

新平台WebexOne或下月推出

其次，思科安全及應用部門高級副總裁Jeety Patel就指出，員工在家工作使用視像會議協作平台時，經常遇到困難。「例如各種家電，如吸塵機等聲音，小孩叫喊聲等，或有礙會議，因此較早前思科收購BabbleLabs，利用人工智能技術，減低視像會議時出現的背景雜音。」他補充，BabbleLabs背後就對用戶的行為進行人工智能分析，因此能有效隔絕各種噪音，讓用戶在視像會議時，溝通更流暢。

▲ 思科安全及應用部門高級副總裁Jeety Patel透露，下月思科將會推出新的平台WebexOne，將思科的視像會議解決方案整合在一起。（思科網站截圖）

Robins坦言，人們使用視像會議協作平台機會將愈來愈多，未來希望致力減少用戶在視像會議時面對的壓力，並提高生產力。此外，Patel亦特別指出，下月8日，思科將推出新的平台WebexOne，目的是將思科的視像會議解決方案的統一起來。「目前，我們有Webex Teams作為消息傳遞和文件共享平台，Webex Meetings作為視頻會議平台等，未來希望能整合到統一平台，讓用戶更簡便地使用。」

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記者：李彥煒