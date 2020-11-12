拒絕承認敗選 特朗普禁止國務院供資源予拜登

尋求連任的美國總統特朗普認為大選存在舞弊，拒絕承認敗選。日前有消息傳出，特朗普下令國務院禁止向拜登提供任何訊息及支援。

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國務院為總統及新一屆總統當選人支援通訊需要。有外媒引述國務院知情人士透露，自大選結束後，多國領導人向國務院發送訊息，但由於特朗普正就大選提出訴訟，拒絕承認於選舉中落敗，故此禁止國務院向拜登提供任何資源。

約翰遜賀拜登勝選辭 暗藏「特朗普」字眼 【下一頁】

多國領導人陸續發現無法通過國務院與拜登聯繫。有團隊向上屆奧巴馬總統任期的前外交官尋求協助，而拜登團隊亦正自行與多國政府聯繫，目前已經與歐洲多國及加拿大領導人進行電話通話。

據悉，特朗普在禁止國務院向拜登提供支援前，已經一反傳統，拒絕與拜登分享國安官員向總統每日匯報情報的「總統每日簡報」。多個國家安全和情報官員均希望特朗普可以讓拜登閱覽總統每日簡報，以便拜登準備上任後處理各類國家安全問題。

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