【美國大選】退伍軍人節儀式 大選後特朗普首次公開露面

美國總統特朗普選情失利，望通過法律訴訟翻盤。日前特朗普前往華盛頓阿靈頓國家公墓，出席退伍軍人節儀式，為大選結束後首次的公開露面。

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特朗普於儀式舉行前發公告表示，向所有穿上國家軍服的人致敬，形容這些軍人看重別人多於自己，並無私保護其他人的生命、幸福和安全。他又在公告指，因為有這些退伍軍人，美國才擁有權利去享受和平及繁榮，美國永遠都虧欠他們。

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特朗普全程表現嚴肅，儀式完結後直接離開公墓，並無回應記者提問。

阿靈頓國家公墓於同日較早時間，在墓園門口張貼告示，又在社交網站提醒來賓遵守墓園的防疫規定，包括保持社教距離及配戴口罩，唯特朗普及陪同出席儀式第一夫人梅拉尼婭、副總統彭斯及其妻子均無配戴口罩。

大選對手民主黨的拜登先在社交網站發布貼文向軍人致敬，表示將會成為三軍總司令，尊重退伍軍人們作出的犧牲，尊永遠不會出賣軍人們捍衛的價值觀，又指會光榮接受美國人民賦予他下任美國總統的責任，履行國家的神聖任務。及後他在無公布行程下，到訪費城一個紀念碑Korean War Memorial，出席紀念儀式。

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