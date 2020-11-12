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維珍超級高鐵搶先Tesla首次載人 時速將達1000公里

環球政經 19:33 2020/11/12

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雖然疫情尚未結束，但終有一天旅游氣泡恢復，而乘搭交通工具穿州過省又變成人們的常態。除了乘搭飛機之外，跨國其實還有其他交通工具可意選擇，例如鐵路就是其中一種。

【利潤化灰】高鐵通車都無用 納米樓業主最傷 慘蝕逾120萬：【下一頁】

近日維珍集團旗下的「維珍超級高鐵」（Virgin Hyperloop）在美國內華達州的沙漠進行首次載人試車，兩名乘客都是自家公司的員工。二人坐在Hyperpod車廂中，在一段500米長的測試管道中運行，只花了15秒鐘就到達終點，時速高達172公里。不過，「維珍超級高鐵」最終的目標速度為時速1000公里，聽起來時速172公里也不算是什麽。

除了維珍集團之外，還有其他公司正在開發超級高鐵，包括知名電動汽車商Tesla，而此概念更是由Tesla創辦人馬斯克提出。據了解，「維珍超級高鐵」計劃在2025年完成安全認證，並於2030年實現商業運營。

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責任編輯：翁嘉陽

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