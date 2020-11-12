拜登與菅義偉通電話 確認釣魚台屬《美日安保條約》適用對象

早前宣布勝出美國總統選舉的拜登，12日與日本首相菅義偉通電話。菅義偉表示，拜登在通話中確認尖閣諸島 (即釣魚台）是《美日安保條約》第五條的適用對象。

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菅義偉與拜登通電話後見記者，形容電話會談有意義，表示拜登表達對加強美日同盟關係，以及雙方合作維持自由和開放的印度太平洋地區的期望。拜登又確認尖閣諸島屬《美日安保條約》第五條的適用對象。菅義偉形容美日同盟，對於日本周邊地區和國際社會的和平與繁榮是不可或缺。

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《美日安保條約》第五條規定，在日本管治的領土締約國任何一方受到武力攻擊，都會採取行動對付共同的危險。

雙方於電話中均同意合作，共同應對新冠病毒疫情以及氣候變化等國際社會議題。被問及何時訪問美國，菅義偉指將留意美國總統特朗普就大選向法院提出訴訟的情況，再協調訪美與拜登會面的行程。

中國外交部發言人汪文斌就事件重申，釣魚台及其附屬島嶼是中國固有領土，形容《日美安保條約》是冷戰產物，不應損害第三方利益，更不應危害地區和平穩定。

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