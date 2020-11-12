  • 22°C
香港時間 : 20201112日 (四) 19:37
昔日新聞 電子報 iM新聞 iM雜誌 hket 訂戶/會員專區

會員活動

專題:iM新經濟時代

熱門關鍵字 : 金價 美股 財務自由 室內設計 居屋 IPO 巴菲特 李嘉誠 特約
hket

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


趨勢分析

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


趨勢分析

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

拜登與菅義偉通電話 確認釣魚台屬《美日安保條約》適用對象

環球政經 18:33 2020/11/12

分享：

早前宣布勝出美國總統選舉的拜登，12日與日本首相菅義偉通電話。菅義偉表示，拜登在通話中確認尖閣諸島 (即釣魚台）是《美日安保條約》第五條的適用對象。

約翰遜賀拜登勝選辭 暗藏「特朗普」字眼 下一頁

菅義偉與拜登通電話後見記者，形容電話會談有意義，表示拜登表達對加強美日同盟關係，以及雙方合作維持自由和開放的印度太平洋地區的期望。拜登又確認尖閣諸島屬《美日安保條約》第五條的適用對象。菅義偉形容美日同盟，對於日本周邊地區和國際社會的和平與繁榮是不可或缺。

【美國大選】否認敗選 白宮助手:特朗普或公開接受結果 下一頁

《美日安保條約》第五條規定，在日本管治的領土締約國任何一方受到武力攻擊，都會採取行動對付共同的危險。

雙方於電話中均同意合作，共同應對新冠病毒疫情以及氣候變化等國際社會議題。被問及何時訪問美國，菅義偉指將留意美國總統特朗普就大選向法院提出訴訟的情況，再協調訪美與拜登會面的行程。

中國外交部發言人汪文斌就事件重申，釣魚台及其附屬島嶼是中國固有領土，形容《日美安保條約》是冷戰產物，不應損害第三方利益，更不應危害地區和平穩定。

 

# 國際視野 精明理財 盡在iMoney全新網站【 imoneymag.com 】

# 如欲查看更多iMoney全新網上專欄的內容請【https://bit.ly/2zJY7DJ

# 即Like iMoney智富雜誌 專頁【設定為 搶先看/See First】搶盡投資先機

撰文 : 林展鋒

美國 拜登 外交 菅義偉 日本

上一篇文章

【網民熱話】10年前買嘉湖3房被人笑　網民：自己才是能笑到最後的一個

下一篇文章

【iBond認購結果】iBond最多派四手　認購三手或以下獲派足
緊貼財經時事新聞分析，讚好hket Facebook 專版

推薦文章

【新股IPO】德琪醫藥6996抽唔抽？認購前五大不可不知
【新股IPO】德琪醫藥6996抽唔抽？認購前五大不可不知
【轉租為買】代理花盡舌游說成功令買家租轉買 創同類單位新高價848萬購YOHO Town三房
【轉租為買】代理花盡舌游說成功令買家租轉買 創同類單位新高價848萬購YOHO Town三房
【低價筍盤】90後乖女為同住家人將安樂窩升級 自掏荷包628萬購荃景花園3房
【低價筍盤】90後乖女為同住家人將安樂窩升級 自掏荷包628萬購荃景花園3房
【網民熱話】上車半年月供1.7萬有感而發　網民：供樓並非想像中辛苦
【網民熱話】上車半年月供1.7萬有感而發　網民：供樓並非想像中辛苦
【買樓財技】去年「甩名」自製首置　本來想慳稅　終反蝕約90萬
【買樓財技】去年「甩名」自製首置　本來想慳稅　終反蝕約90萬
【樓市現象】為移民急沽樓個案仍不絕 業主劈價170萬沽海峯園3房
【樓市現象】為移民急沽樓個案仍不絕 業主劈價170萬沽海峯園3房