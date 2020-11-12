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【香港出口】第4季出口貨量止跌回升　業界：暫以小批量訂單為主

商業 20:10 2020/11/12

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政府統計處公布9月份對外商品貿易貨量及價格統計，出口貨量上升10.3%，是自今年2月後首次錄得升幅；惟出口商品價格則微跌0.8%。有分析師認為，本地出口貨量回升是受惠於中國經濟復甦。業界則透露，電子零件、玩具等出口定單於該月回升。

【香港出口】9月出口貨量升10.3%　中國、台灣均錄雙位數升幅

分析師：捱過最壞時期惟仍有風險

恒生銀行首席經濟師薛俊昇解釋，過去數月亦見香港經濟有明顯好轉，相較於疫情最嚴重的3至4月，本港已捱過最差時期。同時，中國經濟復甦步伐亦有明顯加快，刺激香港出口表現。他續指︰「去年香港經濟是先高後低，亦有利於今年下半年的經濟表現」，預計10至12月出口貨量仍有望維持高單位數增長。

不過，薛認為當中亦有一定風險，特別是環球經濟依然反覆。他解釋，中國經濟復甦依賴中央政府支援，且僅針對工業範疇，內需依然疲弱。同時，歐美疫情在第四季再度升溫，實施封城措施，對香港出口表現亦有一定影響。

業界：以小批量訂單為主

廠商會會長吳宏斌表示，9月出口貨量符合預期，估計主要是以聖誕及感謝周檔期定單為主，加上海外疫情持續，不少廠家將訂單轉移至內地生產，繼而帶動香港出口表現。據他所知，電子零件、玩具等行業的出口定單於該月有所回升，惟整體而言，平均每張定單的貨量不見明顯大增，仍以「小批量定單為主」。

至於商品出口價格稍為下跌0.8%，吳認為，有機會是低價格產品回流中國生產導致，但主要都需視乎個別產品類別。他預料，10月份本港出口仍能錄得正增長。

【營商信心】中小企營商信心提升　進出口貿易業招聘意向增

【拜登當選】港商料中美關係趨緩和　輸美港產品能繼續使用「香港製造」

記者：葉泳珊、蘇穎琪

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