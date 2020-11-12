【ET講股通】梁耀康 x 中原資產管理洪龍荃 發掘高增長股機會 同場加映答股環節（立即觀看）

今日大市變化不大，恒指全日跌57點，報26169點，大市成交1,671億元。

資金大反轉 流入新經濟股

認可財務策劃師（CFP）梁耀康於「ET講股通」節目中表示，雖然大市波幅不大，成交回落，但要留意資金出現大變化，昨日新經濟股捱沽、舊經濟股受捧，但今日則大反轉，資金流入新經濟股，舊經濟股要回氣。

騰訊明年目標價 看700元以上

騰訊 （00700） 今日公布第三季業績，收入和經調整純利均勝預期，大行亦給出不錯目標價。嘉賓中原資產管理投資總監、博立聯合創辦人洪龍荃認為，明天股價應該會向好。他指出，騰訊整體今年回復高增長，是一間確定性非常高的公司，手機遊戲仍處於強周期，《王者榮耀》日均活躍用戶達1億，仍貢獻不少「流水」，料手遊業務可繼續帶動業績增長，故調升2021年目標價至700元以上，不排除再調升。

美團 （03690） 之前兩天調整幅度很大，洪龍荃認為美團累積升幅大，兩因素影響未來股價︰一是內地反壟斷諮詢；二是第三季業績，要留意外賣平台業務是否會被阿里搶份額，以及社區團購、零售的佈局。

洪龍荃表示，暫時來說，騰訊是他們組合中的第一大持股，美團則是3大持股之一。「ATMXJ」 5隻股中，騰訊續做前鋒，而次位放美團、京東。

新能源汽車前景 絕對值得看好

新能源汽車方面，洪龍荃指出，新能源汽車是全球大趨勢，不止中國，前景絕對值得看好。在內地市場中， 比亞迪 （01211） 絕對是有力的玩家，今年股價明顯造好，一是由於「刀片電池」新技術，有機會比傳統新能源車電池安全及有成本優勢；二是新系列汽車反應不錯。與同業比較，Tesla和蔚來市值、股價較高，比亞迪以市值計相對不算高。他認為，新能源汽車暫時來說絕對值得投資者布局在投資組合上。

醫藥行業 長綫看好愛康、微創藥明生物

醫藥行業方面，醫療器械股近期受大量採購影響，洪龍荃認為，內地展開集採行動，傳心血管支架系列受影響，愛康醫療 （01789） 主力做膝關節器械，近期股價下跌，因市場憂慮膝關節領域是下一集採對象。他指出，集採一定會出現，反而要著眼企業能否不斷推出新產品，故長期仍看好愛康、微創 （00853） 。另方面，產品價格降低後，市場空間或變大。

另外，藥明生物 （02269） 股價仍處高位，洪龍荃指藥明生物是他們第二大持倉，值得長期佈局，因為公司主力做研發服務外包（CRO）及生物藥，較少受集採價格下降影響，而且會受惠其他公司對創新藥研發的投資。他中長期看好藥明生物，雖然估值不平，但若有回調、或配股集資時，建議可吸納。

至於選高增長股心得， 洪龍荃稱，首先要看行業是否高增長，接着是比較行業內的不同公司，包括管理層質素、公司經營文化等，最後是看估值問題。

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