【iBond 2020】iBond追揸沽攻略　短炒定長揸？首日掛牌可見105元

▲ iBond每人分派一至四手不等，iBond有何追揸沽攻略？

iBond 2020通脹掛鈎債券 （新上市編號︰04239） 將於下周二（11月17日）開始交易，市場預期，iBond首日掛牌可見104或105元，意味升幅約4%至5%，持有一手iBond短炒，料可賺400至500元。由於iBond設有保底息2厘，長揸iBond收息至到期日也是不俗的好策略。究竟iBond短炒好，還是長揸好？專家建議，iBond可採3大追揸沽策略。

抽中4手iBond有望速賺2000元，詳見【下一頁】

（1）iBond短炒客留待正式上市日，才高沽。雖然輝立證券與耀才證券於下周一為iBond設暗盤，盡管個別新股lPO在暗盤市場動輒刷出較高價，主因是貨疏較易乾升，但業界相信債券與股票有異，相信iBond在港交所 （00388） 正式上市時，iBond交投才會較暢旺，投資者可觀望全日的高低位，參考價值較暗盤交投僅兩小時為客觀，不妨等多一天才决定善價而沽。

iBond上市首半年成交最活躍

（2）如不欲跟iBond談戀愛，宜在掛牌內6個月出售，畢竟參考過去6批iBond，上市首半年成交最活躍；之後悶足兩年多，捧場客難以心水價高沽。

倘若申請人若透過銀行戶口申請，作為第7批iBond的莊家會有報價，惟慎防買賣差價或較闊，報價透明度可能不及在港交所更易查看價位，且要留意從債券帳戶轉往證券戶口，轉倉可能需時兩三天完成。

iBond歷來首日回報及派息機制如何？【下一頁】

（3）iBond長揸最高回報或達2.4厘，皆因經濟專家料在疫後報復式消費及低基數效應下，未來兩年本港通脹料由通縮變為重上正數，更有望較iBond兩厘「保底息」高。

大新 （02356） 經濟師溫嘉煒預計，今年全年整體消費物價指數（CPI）錄得0.5%升幅，明年升1.6%，2022年更有望上漲2.4%。長綫持有官債者，當債券於3年後臨近到期時，回報或有望達2.4厘。

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