【雙11】ZALORA 雙十一購物節銷售額創新高　奢侈品增長達15倍

ZALORA公布，今年平台在雙11購物節的銷售額較去年增加一半，再創新高。品牌如 Under Armour、Adidas、agnes’ b等，更錄得8倍至10倍的銷售增長。

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ZALORA與其他網購平台一樣，同樣趕上雙11購物節推出優惠吸客。由11月9日至11月15日，一連7日，有過千個品牌在 ZALORA 網上進行速銷優惠。據ZALORA公布，雙11當日的銷售額較去年同期增長逾一半。品牌如 Under Armour、Adidas、agnes’ b、Timberland、FILA、MLB 等更錄得逾8至10倍銷售增長。

ZALORA 香港營運總監馮卓仁又指：「疫情下大部份人減少外出，出境旅遊亦因疫情而受阻，讓網購成為主流，奢侈品消費回流。」名貴品牌表現最為強勁，在ZALORA的銷售額為平日的15倍。他又指，今年ZALORA 雙十一購物節與接近千個不同的品牌及商家共同參與，發售之商品涵蓋不同類別，是覆蓋面最廣、參與度最高的一年。

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責任編輯：葉泳珊