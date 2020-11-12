【營商策略】生產力局：料港經濟最快明年下半年才復甦　籲中小企用新科技轉型

▲ 生產力局主席林宣武（左）預計，本港經濟最快明年下半年才有望復甦。圖右為生產力局總裁畢堅文。（生產力局提供圖片）

疫情影響全球經濟，生產力局主席林宣武認為，本港經濟的未來走勢，要視乎出口及零售的情況，還要等疫苗大量生產，預計最快明年下半年才有望復甦。因此，生產力局總裁畢堅文認為，現時中小企應把握疫情下新經濟的機遇，運用新科技轉型。

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林闡述，香港出口能否復甦要視乎歐美聖誕節的銷情，現時歐美疫情反覆，若屆時店舖不能營業，則無能力購買下季貨品，影響香港的出口。而香港零售依賴遊客，要視乎旅遊泡泡能否成功帶動旅客來港消費。

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為應對疫情，林指出，不少本地生產的企業對工業智能化的需求增，如食品加工、個人護理品、中藥等行業。至於美國要求香港製造的輸美產品，改為「中國製造」標籤，會否影響港企在本地生產的信心。林強調，政治環境並無影響海外買家與香港廠家的合作關係。畢堅文亦相信，這是香港與單一國家的問題，並無影響本港與其他國家的貿易。

畢續指，有中小企反映，已將5至6成生意轉移網上。隨着網上商店重要性提高，他建議，企業加速虛擬服務轉型，如運用VR或AR技術提升網上購物體驗。疫情下減少與人接觸的科技需求增大，企業亦可發展非接觸式技術，如線上付款、智能自助售賣機、智能儲物櫃。

為了讓企業掌握來年經濟發展趨勢，生產力局將於11月23至27日舉辦「智瞻2021」大型網上論壇，剖析明年在轉型、技術及新經濟發展的未來大趨勢。

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記者：朱悅瀅