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【保就業計劃】保就業計劃公布新一批工資補貼名單　美心食品領取逾3億元

商業 19:07 2020/11/12

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港府因疫情推出一系列防疫抗疫基金，第二期「保就業」計劃涵蓋9月至11月。

港府因疫情推出一系列防疫抗疫基金，第二期「保就業」計劃涵蓋9月至11月。該計劃今日（12日）公布新一批領取工資補貼僱主名單，涉及超過8,800名僱主，發放工資補貼額約50億元，以及承諾受薪僱員人數超過213,000人。

「保就業」計劃秘書處於網站上載最新名單。是次領取最多工資補貼的企業為美心食品，補貼金額達321,870,321元，承諾受薪僱員人數為13,456人；其次為中國海外建築，補貼金額達100,836,141元，承諾受薪僱員人數為3,750人；第三位則為城巴，補貼金額達82,651,986元，承諾受薪僱員人數為3,352人。

【網購商機】中國四綫至六綫城市有商機？　京東冀擴大銷售市場

【逆市營商】OpenRice靈活應變　疫下拓外賣自取

另外，今次還有不少大型連鎖企業領取過千萬補貼，次序不分先後及領取工資金額，包括中國移動香港、大新銀行、元氣壽司（香港）、PCCW、Pizza Hut、恒基兆業地產代理，以及香港寬頻網絡等（見下表）。

僱主名稱 工資補貼金額（港元） 承諾受薪僱員人數（人）
美心食品 321,870,321 13,456
中國海外建築 100,836,141 3,750
城巴 82,651,986 3,352
中國移動香港 37,688,523 1,406
大新銀行 64,055,376 2,346
元氣壽司（香港） 43,385,142 2,204
PCCW Services Ltd. 81,748,839 3,324
Pizza Hut 42,561,858 2,949
恒基兆業地產代理 27,461,292 1,009
香港寬頻網絡 32,937,669 1,262

責任編輯：馬意文

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