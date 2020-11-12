【保就業計劃】保就業計劃公布新一批工資補貼名單　美心食品領取逾3億元

上一篇文章
【營商策略】生產力局：料港經濟最快明年下半年才復甦 籲中小企用新科技轉型
港府因疫情推出一系列防疫抗疫基金，第二期「保就業」計劃涵蓋9月至11月。該計劃今日（12日）公布新一批領取工資補貼僱主名單，涉及超過8,800名僱主，發放工資補貼額約50億元，以及承諾受薪僱員人數超過213,000人。
「保就業」計劃秘書處於網站上載最新名單。是次領取最多工資補貼的企業為美心食品，補貼金額達321,870,321元，承諾受薪僱員人數為13,456人；其次為中國海外建築，補貼金額達100,836,141元，承諾受薪僱員人數為3,750人；第三位則為城巴，補貼金額達82,651,986元，承諾受薪僱員人數為3,352人。
另外，今次還有不少大型連鎖企業領取過千萬補貼，次序不分先後及領取工資金額，包括中國移動香港、大新銀行、元氣壽司（香港）、PCCW、Pizza Hut、恒基兆業地產代理，以及香港寬頻網絡等（見下表）。
|僱主名稱
|工資補貼金額（港元）
|承諾受薪僱員人數（人）
|美心食品
|321,870,321
|13,456
|中國海外建築
|100,836,141
|3,750
|城巴
|82,651,986
|3,352
|中國移動香港
|37,688,523
|1,406
|大新銀行
|64,055,376
|2,346
|元氣壽司（香港）
|43,385,142
|2,204
|PCCW Services Ltd.
|81,748,839
|3,324
|Pizza Hut
|42,561,858
|2,949
|恒基兆業地產代理
|27,461,292
|1,009
|香港寬頻網絡
|32,937,669
|1,262
責任編輯：馬意文