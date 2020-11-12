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【美股焦點】波音上調中國飛機市場預測　料未來20年商用需求達8600架　涉1.4萬億美元

宏觀解讀 18:24 2020/11/12

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波音看好未來中國商用飛機需求。

美國飛機製造商波音公司（美︰BA）上調了未來20年的中國商用飛機需求預測，預計到2039年前，中國的商用飛機需求將達到8600架，較去年所預測的8090架增加510架，涉及金額預估達1.4萬億美元（10.9萬億港元）。

因受到新冠肺炎疫情影響，波音預估未來全球的航機交付工作會受到影響，但在中國航空市場的展望方面仍持續抱持樂觀態度。波音公司在上個月亦曾調降了未來20年間的全球商用機需求展望，主因是疫情帶來的影響。

波音表示，儘管新冠疫情嚴重影響了全球所有航空客運市場，但中國的基本增長動力仍保持韌性和強勁。中國不僅自肺炎疫情中重新復甦的速度較其他國家更快，政府在運輸基礎建設改善、擴大上的持續投資，以及大規模的地域交通流動、國內市場的活絡狀況等，都意味著這個地區特別有所成長。

【美股焦點】波音737 Max據報最快下周獲批恢復商業飛行　波音股價盤前再升4%

【航空告急】波音再削7000職位、明年底前累減2.6萬人　股價重挫半成（第三版）

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編輯︰侯景成

美股 波音（Boeing，美：BA） 運輸 中國 美國 新冠肺炎疫情

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