【iBond 2020】券商料iBond首掛可升5%　獲中4手幸運兒有望速賺2000元

▲ 耀才證券（01428）及輝立皆於下周一為iBond 設暗盤交易，但富途未擬應戰。

iBond 2020通脹掛鈎債券 （新上市編號︰04239） 認購結果已出爐，耀才證券 （01428） 及輝立證券皆表示，下周一（11月16日）將為iBond 2020設暗盤交易；但富途證券回應本報查詢指，未擬為iBond 2020提供暗盤。此外，輝立擬為iBond提供二手按倉服務，最高可按97%，冀方便客戶抽新股，毋須在戶口加注入錢。

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對於iBond 2020首日掛牌預計反應，致富證券董事暨證券業務主管郭家安預計，iBond 2020首掛有望升4%到5%，若iBond 2020最高挑戰105元，較面值呈5%升幅，抽中4手iBond帳面可賺2000元。

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耀才：大部份客戶 現金認購3至5手

耀才證券執行董事兼行政總裁許繹彬表示，該行會為iBond提供暗盤，且有優惠着數，例如︰客戶在開戶時，只須符合指定要求，可獲20股盈富 （02800） 加10股滙豐 （00005） 。再者，合資格客戶於暗盤市場買賣ibond均可免佣。許繹彬補充，旗下客戶大部份以現金認購3至5手（每手一萬元），故此預計抽3手的中籤率為百分百；鮮有利用孖展落飛。

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輝立提醒孖展客明天繳款 免罰息風險

輝立新股認購部市場高級推廣主任劉敏初透露，該行為iBond吸納約2.9億元孖展及現金，大概兩萬名客戶申請，普遍抽5手，最大飛為10手。周五（11月13日）客戶開始要繳款，若未能悉數支付，息率介乎2.75厘到10.25厘，視乎不同情況而定。舉例說，假如客戶以現金落注，在未有分配結果前暫毋須入錢；可是，若明天仍未找數，息率為10.25厘。另方面，要是孖展客本身在該行已有其它藍籌股作抵押，延遲付款找iBond數，孖展息可低至2.75厘。

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劉敏初又說，該行擬為iBond提供二手按倉服務，最高可按97%，務求方便客戶「打新」，轉抽其它新股，畢竟債價鮮有大變動，作抵押融資的風險較可控，孖展客可毋須再入錢。

以「零息九免」作招徠的致富證券，其董事暨證券業務主管郭家安表示，iBond剛公布發配結果，翌日開始退款，按理申請人須於周五付款，若中籤3手卻未付足錢，該行以7.75厘計孖展息。假如抽中3萬元者，延遲找款每天罰息約7元。

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記者︰曾桂芬

責任編輯︰梁智豪