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【業績】津上機床中國：5G建設推動3C業務收入　冀下半年汽車業務銷售有更多貢獻　

股市 18:13 2020/11/12

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津上機床表示，銷售額大增主要得益於汽車行業回暖帶動需求上升。

津上機床中國 （01651）  副總裁及執行董事李澤群於業績電話會議上表示，3C行業表現突出，受惠內地市場需求旺盛，銷售額按年增加57.8%，收入佔比升至28.4%。當中由內地5G建設加速帶動，增加5G基站的同時，推升了相關零部件需求，預計下半年會再迎來新一輪5G建設高峰期，或會帶動公司3C行業銷售額的增長。

他續稱，通訊行業亦是值得期待的亮點，在中美科技戰背景下，內地政府大力扶持半導體產業，而半導體某零部件需要用到公司精密機床。

料下半年汽車行業有更多貢獻

李澤群表示，汽車板塊收入佔比為23.7%，較去年同期有所下跌，但銷售額增長1.8%，不過8、9月份內地汽車行業回暖，料未來收入佔比將恢復至30%的水平。而新能源汽車勢頭猛，內地政府不斷有利好政策，儘管現時公司來自新能源汽車的收入絕對值相對較小，相信新能源汽車長遠有較大發展空間，是未來業績增長的亮點。

他談到，由於去年經濟形勢較差，供過於求，公司在行業競爭中採取降低銷售價格的銷售手段，但隨著市場好轉，銷售價格回升，交易期亦由過去的3個月縮至1個月。

津上機床中國國內銷售額按年增加40.2%，銷售佔比升至83.3%。海外銷售受疫情反復影響，銷售額佔比下滑至16.7%。李澤群表示，海外市場正常佔比水平為3成，如果外海疫情得到控制，料下半財年需求強勁反彈。

相關文章：【業績】津上機床半年純利升近5成　派中期息0.15元

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編輯：陳華

香港股票 津上機床中國（01651） 5G

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