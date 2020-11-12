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【美股焦點】拼多多首錄盈利上季賺4.66億人幣 收入增89%　股價大漲兩成

股市 23:23 2020/11/12

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拼多多上季Non GAAP盈利錄得4.66億元，勝市場預期。

拼多多（美：PDD）公佈第三季度業績，收入按年增長89%至142億元（人民幣，下同），Non-GAAP（非公認會計準則）淨利潤錄得4.66億元，勝市場預期，市場早前預期拼多多上季仍錄虧損。拼多多股價大漲20.9%，報134.78美元。

拼多多截至9月底12個月GMV（成交額）達1.46萬億元，按年增長73%。月活躍用戶數達6.43億，單季淨增7460萬。年度活躍買家則達到7.3億，按年增加36%。每位買家付費金額則由去年同期的1566.7元升至1993.1元。

拼多多首席執行官陳磊表示，在上季繼續投資以提升用戶忠誠度，因此月活躍用戶及年度買家數目均強勁增長。公司將依據用戶消費制定優先戰略，並繼續創新以滿足用戶需求。

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編輯：陳健婷

美股 拼多多（美：PDD）

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