【騰訊700】騰訊上季經調整盈利按年增32% 遊戲業務收入增逾4成

騰訊（00700）收市後公布第三季業績，截至今年9月的第三季非國際財務報告準則盈利為323.03億元（人民幣．下同），按年升32％，按季升7％，勝預

期。若採用國際財務報告準則，期內股東應佔盈利按年升89.1%至385.4億元（人民幣，下同），每股基本盈利為3.4元。收入按年升近3成至1254.5億元。今年首三季股東應佔盈利按年增40.2%，至1005.5億；收入按年升28.3%至約3484億元。騰訊今日升4.7%，收報577元，成交額為187億元。



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在各項業務中，以網絡遊戲的收入增幅最大，按年升45%至414.2億元，主要是受益於《和平精英》及《王者榮耀》等的國內外手遊的收入增長。第三季手機遊戲及個人電腦客戶端遊戲的收入分別為391.7億元及116.3億元。



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社交網絡業務方面，期內收入上升29%至283.8億元，有關收入主要來自虎牙直播服務、音樂會員服務及遊戲道具銷售等。金融科技及企業服務方面，因商業支付及理財平台的收入上升，第三季有關業務收入按年升24%至333億元。而網絡廣告方面，因公司的演算法廣告投放解決方案被更廣泛市用，帶動季內收入上升16%至213.5億元，當中社交廣告收入增21%，而媒體廣告收入跌1%，跌幅較第二季收窄。



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