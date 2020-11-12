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【網民熱話】10年前買嘉湖3房被人笑　網民：自己才是能笑到最後的一個

環球政經 18:40 2020/11/12

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買樓置業是不少人的話題，有網民早前出帖分享自己的置業故事，指自己10年前購入天水圍嘉湖山莊3房單位。當時被朋友笑指：「天水圍都好買。」他們則選擇去租樓，等樓價跌時再入市。直到今時今日，出帖者表示已供完單位，但朋友們10年來仍在租樓住，幫他人供樓，上不到車。出帖者便成為了「笑到最後的一個」，笑言現時相聚時便可以揶揄朋友。

【網民熱話】上車半年月供1.7萬有感而發　網民：供樓並非想像中辛苦【下一頁】

【樓市熱話】網友成功上車 自言：「信心返曬黎」【下一頁】

帖文一出，隨即有網民向出帖者潑冷水，指：「一日未死都唔知邊個笑到最後。只係等如打16圈麻雀頭4圈你領先。」他又指，出帖者在過去10年，每日都要披星戴月搭長途車出市區工作，克制了消費享樂、又減少外遊，其付出也不少。有網民則不同意以上留言，表示出帖者是「完勝」，事關供完樓可以選擇放租物業，再租市區，或者多買一層。

有人亦針對每日的通勤時間分析指，大西北地區每日要花2小時通勤，一周上班5日便沒有了10小時，一個月便沒有了40小時，一年便沒有了480小時，即浪費了20日時間，「難怪比人笑。」

有網民亦打趣表示：「佢地有冇同你講啲錢攞咗去買騰訊呢？」

 

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責任編輯：楊子瑩

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