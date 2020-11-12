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【iBond認購結果】iBond最多派四手　認購三手或以下獲派足

理財智慧 18:09 2020/11/12

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政府今日新一批iBond的認購及配發結果。據配售銀行及中央結算提供的認購資料，政府收到約45.6萬份有效申請，申請的債券本金總額達383.6億元。今批iBond最終發行額150億元，全部有效申請均可獲配發債券，最多可獲四手。

19.6萬份認購三手或以下債券的申請，均將獲全數配發所申請的債券。餘下的近26萬份申請（即認購三手以上者），均將先獲發三手債券，並進行抽籤，其中23萬份申請將獲配發多一手債券。

今批iBond將於11月16日發行，並於11月17日在聯交所上市。配售銀行及香港結算公司將根據發行通函中所列出的時間表，個別通知申請人配發的結果、適用的認購款項，以及申請款項中任何退款的金額。

新一批銀色債券登場! 一文看清申請資格、認購方法、發行日、年期、保證回報、派息機制詳情，請看【下一頁】

經濟學者林本利早前接受《iMoney》訪問時估計，投資者首日沽出iBond肯定有賺，「第一日應該都103，最勁可到105。」

事實上，政府在2011年至2016年先後發行6批iBond，掛牌首日表現往往不俗，例如在2011年、2012年、2014及2015年iBond首日也收報逾105元，持有一手iBond的投資者首日沽貨大部分也賺到500元。

財政司司長陳茂波表示，很高興見到是次iBond錄得超額認購，反映在目前持續低息和不確定的投資環境下，為市民提供一項安全和回報穩定的投資選擇，受到歡迎。他又說今次債券的發行亦有助提高投資大眾對債券的認識及興趣，推動本地零售債券市場發展。

【iBond 2020】政府iBond大平賣 抽中即沽可賺多少？請看【下一頁】

 

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責任編輯：葉卓偉

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