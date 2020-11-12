【國會選舉】佐治亞州候選人得票不過半 參議院結果待明年初揭盅

美國大選國會選舉，民主黨保住眾議院控制權，但在參議院落後共和黨兩席。由於佐治亞州的兩席無候選人取得過半票數，當地將於明年一月初重新投票，意味參議院結果將要留待明年才揭盅。

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阿拉斯加州國會選舉結果公布，共和黨參議員蘇利文（Dan Sullivan）成功保住議席，目前共和黨在參議院取得50個，而民主黨則有48個議席。要取得參議院控制權，兩黨需取得51個議席，關鍵席位落在佐治亞州。

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佐治亞州共有兩席，根據規定當選人需取得過半票數，但由於兩黨的候選人，在該州的兩個議席均沒有取得過半數選票，故此當局將安排明年一月五日舉行第二輪投票。

參議院在拜登上場扮演重要角色。由拜登的組閣提名至往後通過法案包括推動加稅、改革醫保等的競選承諾，均需要參議院確認。根據美聯社數據，佐治亞州的兩席中，共和黨和民主黨候選人各於一席領先。共和黨只要贏得其中一席，就能取得參議院控制權，將民主黨一併控制兩院夢粉碎。

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