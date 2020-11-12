約翰遜賀拜登勝選辭 暗藏「特朗普」字眼

拜登宣布於大選中勝出，成為下任美國總統。多國領袖向拜登表示恭賀，有網民發現英國首相約翰遜於社交網站發布的祝賀聲明圖片中，暗藏「特朗普」和「第二任期」等字眼，引起網民激烈討論。

【拜登當選】向拜登送上祝賀 多國領導人：期待未來雙方合作【下一頁】

約翰遜於其社交網站發布祝賀聲明，恭賀拜登和副總統當選人賀錦麗勝選，並表示：美國是最重要的盟友，期待在多個共同重視的議題包括氣候變化、貿易和安全等合作。

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有網民調校該篇聲明圖片的光暗度，驚覺在圖片隱約見到「特朗普」、「第二任期」、「未來」等字眼，消息旋即在網上瘋傳，引起網民一番熱議。

唐寧街10號發言人隨後解釋，首相府在大選前先作兩手準備，預備了兩段分別是祝賀拜登及祝賀特朗普的訊息，但由於技術故障，特朗普聲明的部分文字，意外嵌入拜登聲明的背景。

不過事件似乎無阻新白宮主人和英國關係。拜登本周二與歐洲國家領袖通電話前，先與約翰遜傾談25分鐘，發言人透露兩人討論並承諾，未來將加強包括在貿易、安全、抗疫等方面的合作。有分析指，拜登此舉確立了他重視英美間的特殊關係。

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