▲ 【BNO移民】點樣買到英國平樓？認住一個數字

英國放寬國民海外護照（BNO）持有人移民限制，移民英國成為香港熱話，英國樓市及樓價亦引起港人關注。有英國房地產網站撰文，教導如何買英國平樓的秘訣，與一個數字有關。

英國房地產網站In your Area指，去年在英格蘭及威爾斯，倘買第13棟房屋，平均樓價比其他房屋的樓價低3%。「13」此數字，在英國有不幸運的意思。

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在蘭尼米德（Runnymede）及威布里奇（Weybridge），第13棟房屋的價格，比平均市價低11.7%或47,500英鎊（約48萬港元）。沃金（Woking）第13棟房屋的價格，亦比平均市價低40,500英鎊（約41萬港元），或10.6%。

不過，在吉爾福德（Guildford）、埃爾姆布里奇（Elmbridge）、韋弗利（Waverley）及斯佩索恩（Spelthorne），則未見有很大的差距。

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英國房地產公司GetAgent行政總裁肖特（Colby Short）表示：

「人們在今時今日已不像從前般特別迷信，但似乎迷信這件事，仍然對潛在的買家及房地產價格具有一定的控制權。」

肖特又指，很難相信，在部份地區，第13棟房屋的價格竟可與其他房屋相差高達80,000英鎊。

責任編輯：林嘉莉