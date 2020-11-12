【李小加退任】李小加：港交所籌備3件大事可成未來10年基礎　「希望近期有些好消息」

▲ 港交所行政總裁李小加撰網誌指港交所正籌備多項大事

港交所 （00388） 行政總裁李小加距離離任尚餘一個多月，他最新撰寫網誌，點名提及港交所目前正籌備3項大事，形容當幾件大事辦成，必然給香港金融市場的發展帶來長期深遠的影響，為香港金融業未來10年的繁榮奠定堅實的基礎。李小加更指，相關大事雖非一天兩天能做成的易事，對香港長遠發展至關重要，但港交所籌劃很久，「有些已經接近收穫期，所以希望近期就能聽到一些好消息」。

李小加形容「2020實在是魔幻一年」，香港金融市場卻逆勢走強，除了全球寬鬆的貨幣環境、連接內地資本市場的互聯互通機制、香港與時俱進的上市制度，最關鍵是過去數年的「未雨綢繆播下了一些希望的種子」。李小加稱：

在當時也許並未被很多人理解，但是經過幾年的辛勤耕耘，今年在特定的天時和地利環境下恰好收穫了這些種子長成的果實。

雖然李小加年底離任，他也指明提及港交所現正籌備的大事。

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1. 新股結算平台：20多年以來最大的基礎設施改革

李小加指，港交所籌劃新股結算平台多年，目前香港的新股上市交易日距離定價日通常長達5天，即「T+5」結算週期，而很多國際市場都可做到「T+1」，如果遇到造成市場波動的國際大事發生，香港IPO結算週期肯定會令新股市場價格反應滯後，影響市場效率。

李小加稱，計劃推出一個市場各方和監管機構都能獲取新股發行資訊並且無縫互動的電子平台，通過技術改革實現：程序簡化、完全無紙化、結算週期大大縮短以及減少新股申購預繳凍結資金。

他續指，有關平台可大幅提升香港新股市場的定價效率，尤其是大幅減少新股申購凍結資金，可以消除目前新股發行對於香港銀行間市場流動性帶來的不必要波動，並為將來新股發行制度改革創造條件，提升香港作為國際金融中心的長期競爭力。

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2. 上市制度改革：企業WVR待積累經驗

任內引入同股不同權、未有收入生物科技公司新股制度，惟港交所上月總結企業版同股不同權諮詢時，未接受相關架構公司在港第一上市，只接受已在英美市場已上市的企業WVR公司在港第二上市。

李小加稱，採用不同投票權架構的新經濟公司越來越多，而且其中也有不少是法團不同投票權架構，諮詢時大部分回應原則上支持容許企業WVR公司上市，但對執行未達共識，認為先接受相關架構公司第二上市，可成為未來經驗，為日後修訂不同投票權制度、不斷增加上市制度的包容性提供有益的參考。

李小加稱，未來港交所還會在合適的時候發起上市制度諮詢，完善上市規則。

港交所僅容許企業WVR第二上市、拒允第一上市 「監管機構須時監察」，詳情可見【下一頁】

3. 擴寬互聯互通投資範圍：第二上市、生科股、新股、A股期貨

港交所2018年完成上市改革後，第二上市新經濟股、生科股數目愈來愈多，李小加稱，港交所一直與內地合作夥伴及監管機構討論，將相關公司納入滬深港通範圍。

他也重提「新股通」、「期貨通」等構想，擴大互聯互通制度。李小加續稱，港交所去年3月已獲MSCI授權，可推出MSCI A股指數期貨，現在一直與監管機構密切溝通，希望儘早推出MSCI中國A股指數期貨。

李小加總結指，

宏觀經濟是好是壞，中美關係到底去向何方……這些事情是我們永遠也無法預測更無法左右的，我們能夠做的唯有居安思危、提早準備，在任何情況下都能做最好的自己。我相信，機會總是留給有準備的人，只要我們堅持播種希望、精心耕耘，就一定可以持續收穫美好的未來！

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編輯：麥德銘