香港與新加坡建立的「旅遊氣泡」　東瀛遊推小包團吸客

商務及經濟發展局局長邱騰華昨日（11日）表示，香港與新加坡就建立雙邊「航空旅遊氣泡」安排達成原則性協議，並以專屬航班的方式進行，將於11月22日正式啟航。有旅行社亦打算推小包團吸客。

東瀛遊就政府安排，將推出一系列旅行團，自由行旅遊等。每個旅行團最多20人，每5人為一組，團費預計每位港幣約6000至8000元。公司又將推出新加坡小包團，行程為4至5天，約2至5人為一團，預料12月出發。早前，東瀛遊亦有推出「Flycation」，收費由499元起。

東瀛遊執行董事禤國全表示，旅遊氣泡將是未來旅遊新常態，但現時有較多細節需要確認。「亦將持續一段時間，由於現階段尚有很多 細節有待確認，例如到達新加坡當地的檢測模式、檢測地點、甚至等待檢測 結果的時間等都尚未確定，為了讓客人安心旅遊，故現階段需要審慎，確認 各項妥善安排及瞭解一切實際運作後，才推出旅遊產品及公佈詳情。」

有關「航空旅遊氣泡」的詳情如下:

旅客須在出發前72小時內接受兩地互認的病毒測試，並呈陰性結果，才可起行。

旅客須確認在出發前14天內並沒有到過新加坡或香港以外的地方。

「氣泡」旅客抵港後，須接受另一個在機場的專屬通道及實驗室進行的病毒測試。

「氣泡」旅客必須乘搭專屬航班

而航班班次會按程序逐步遞增，首15天每日一班抵港，其後因應情況，每日增至兩班；每班機最多接載200名乘客。

如新加坡或香港最近的無關連本地個案7天移動平均數字超過每日5宗，「氣泡」安排會暫停兩周。

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