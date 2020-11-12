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【追落後】舊經濟翻身 花旗薦8落後股　潛在回報最高45% 股息率逾9厘

股樓投資 19:34 2020/11/12

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新冠疫苗研發有突破性進展，市場憧憬經濟復甦在望，傳統經濟板塊重獲資金青睞，花旗發表報告指出，新疫曲的消息，加上內地針對互聯網企業推出反壟斷指南，令資金重新由新經濟股流向舊經濟股，該行因而挑選8隻可追落後的中資股。

【大行報告】高盛料MSCI中國明年回報15%　精選17隻「十四五」受惠股 詳情請按【見下頁

根據報告所選的8隻股份，行業涵蓋資源、能源、內房及保險板塊，股價潛在升幅介乎0.4%至45%。而參考彭博數據顯示，2021年預測平均股息率5.7厘，最高的一隻股份股息率高達9.6%。

花旗推介8隻落後股潛在升幅及預測股息率：

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報告指，該8隻落後股估值偏低，2021年平均預測PE為10.1倍，PB為1倍，而股本回報率有13%。

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記者：李兆明

 

 

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