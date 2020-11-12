【低水租盤】屯門仲有唔少1萬蚊樓下租盤  「龍床盤」菁雋開放式單位租金低見6800元

本港失業率持續上升，經濟前景未明朗，租金持續受壓。中原地產研究部高級聯席董事黃良昇指出，根據中原地產新簽租約統計，10月份全港107個大型私人住宅屋苑的實用面積平均租金每平方呎錄得33.8元，較9月份34.0元跌0.6%，租金已連跌兩個月。其中租盤供應量較多的屯門區，下半年多個新盤如御半山」1、2期及弦海相繼入伙，租盤供應增，租金也持續低水，吸引不少年輕人士進駐該區。

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中原地產副區域營業董事屯門鄺家進表示，屯門區租賃氣氛保持造好，其中菁雋提供小型單位為主，租金入場價低於1萬元，故入伙以來深得市場歡心，租客中不少屬年輕情侶及單身上班族。屋苑現時約有13個租盤，月租叫價7,500元至10,500元，為開放式及1房單位，當中7個租盤叫價低於10,000元。

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鄺家進表示，菁雋本月暫錄約5宗租賃成交，包括高層31室開放式單位，實用面積128平方呎，租金叫價7,000元，放盤一星期，速獲一名單身上班族以6,800元承租，實用呎租53元。按業主於2019年8月以199萬元一手買入價計，租金回報約4.1厘。

鄺家進指，屋苑中層26室，實用面積169平方呎，同屬開放式單位，月租叫價7,800元，獲廿餘歲的後生仔以7400元承租，折合實用呎租44元。業主於2019年8月以275萬元一手買入單位，現租出單位，租金回報約3.2厘。



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記者：陳詠妍