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【新冠肺炎】本港新增23宗確診　6宗本地個案源頭不明

環球政經 17:31 2020/11/12

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本港新冠肺炎疫情持續，今日（12日）新增23宗確診個案，有7宗本地個案，其中6宗的感染源頭不明，1宗與之前個案有關連，其餘為16宗外地輸入個案。

【新冠肺炎】下周一起香港居民從廣東省或澳門回港 可獲豁免強制檢疫　本港最新豁免檢疫措施一覽【下一頁】

近20%新冠肺炎患者　在3個月內患有精神疾病【下一頁】

6宗源頭不明個案包括早前公布的4位的士司機及1位復康巴士司機。另一感染源頭不明個案為第5427宗確診42歲男子，於九龍灣展貿中心工作，與家人同住青龍頭豪景花園八座，11月9日不適求醫後確診。他傳染期間曾到訪多間餐廳，包括大角咀塘尾道金沙餐廳、太子元朗冰室、屯門啟豐園中心小桃園餐廳小廚、九展祥和食堂及信和食堂、光輝園雲貴軒、九龍灣台灣麵。患者亦曾於10月26日到過「The One」譽宴星海參與婚宴，同場200人至300人，4人同枱。

患者的家居接觸者亦曾到訪多間學校或於學校任職，包括學之園幼稚園青衣分校、天主教郭得勝中學、梨木樹天主教小學及長沙灣宣道國際學校，當局建議有關學校停課1、2天，直至新冠肺炎檢測有結果為止。

另有10宗初步陽性個案，其中包括2宗源頭不明，2宗與早前個案有關連。其中一名為56歲男士，威爾斯圖書館職員，住大埔中心18座，11月7號起不適。他平時日有到太和運動場跑步，曾到九龍坑行山、昌運中心瑞峰軒、「咪走雞」、爭鮮等食肆。其緊密接觸者於大埔恩主教書院上學，該校需要停課2天等侯其檢測結果。

第二名為65歲退休人士，住旺角新填地街德豐大廈，平日喜歡遠足，曾與朋友由旺角地鐵站行到坑口、曾到西貢井欄樹等。患者多到大角咀彩翠軒酒家飲茶，並到過大角咀鴻昌茶餐廳用膳。其在11月8日曾到大角咀浸信會崇拜，有60至70人，眾人當時有戴口罩。

 

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責任編輯：楊子瑩

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