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【人民幣】人行央票熱賣反應勝預期 專家剖析3大主因

Hot Talk 17:24 2020/11/12

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在全球負利率充斥下，人債票息約2.9厘而受捧。

人民銀行今天（11月12日）在港發行央行票據，中標息率及反應遠較市場預期好，在總額250億元（人民幣，下同）中，合共接獲逾685.33億元的申請，超購認購1.74倍；而票息約2.9厘，亦比業界預估的2.5厘高。專家解構人債反應勝預期，主要受惠3大主因，包括︰

（1）供應減少︰渣打中國宏觀策略部主管劉潔指，人行近年在境外發行央票，主要是先前的債券到期再續發；一改過往在港推央票是為挾息，變相狙擊造淡人幣的炒家。

但今趟僅推總值250億元央票，乃破天荒首度續發中，未有足額推300億元，「縮額」相信為免抽資效應，刺激離岸人幣再抽升。

事實上，最近中央已連番出招，冀力遏人幣的升勢，例如上月突傳人行淡化中間價逆周期因子。10月12日人行突把外滙風險準備金率從20%驟削至零，但在岸價兌美元由當時的6.7不斷破關，日前一度升穿6.6大關。

（2）外資偷步掃人債︰富時指數公司於明年10月才把內地債市，納入旗下「世界國債指數」；但在息差優勢下，境外資金已不斷偷步掃人債，連帶境外發行的點心債亦熱賣，劉潔表示，現時每月已大約吸引200億美元（約1,550億港元）的外資湧入內地債市，毋須等一年後，內地債正式加入主流國際指數已勁吸金。宏利中國定息產品高級組合經理兼執行總監陳珮珊也預計，明年外資流入內地債市約1萬至1.2萬億元，較今年全年逾8,000億元多。

（3）升息俱備︰美元轉弱，令人幣等非美貨幣被動升值，人幣更由底位最多累彈逾7%；而外資亦鬥牛，爭相上調在岸價今明兩年的目標價。比方︰花旗銀行投資策略及環球財富策劃部主管黃栢寧說，最近已把在岸價今年底的目標，由6.72調升至6.5；且料由現時至年底的低位為6.72。

專家預測鬥牛 料人幣明年挑戰6.2

瑞銀財富管理及渣打的劉潔，齊料明年上半年在岸價反覆高見6.4；而下半年瑞銀預期報6.3；而東亞 （00023） 貨幣及利率交易部主管陳德祥、以及星展香港財資市場部（大中華）董事總經理王良享更進取，皆預料明年人幣可挑戰6.2。至於陳德祥力薦，人幣為來年的高息避險首選投資。

此外，人行今早透過金管局標售兩期央行票據，分別為︰3個月期的100億元，中標息率為2.85厘；較王良享預計的2.5厘，以及招商永隆同期定存的2.6厘高。

至於餘下150億元則為1年期，票息更達2.9厘，亦超出王良享預估的2.6厘，以及冠全城的「高息王」，招商永隆同期定存的2.5厘。

上述長短期央票，票息約2.9厘，遠較通脹掛鈎債券（iBond 2020︰新上市編號︰04239）的兩厘「保底息」高。

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記者︰曾桂芬

責任編輯︰梁智豪

欄名 : 人民幣

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