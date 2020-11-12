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平安智慧城市：中國醫療市場潛力龐大　料10年後總支出達16萬億人幣

股市 16:57 2020/11/12

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平安智慧城市聯席總經理兼平安智慧醫療首席執行官高孟軒

中國科網巨頭近年紛紛涉足醫療領域，平保 （02318） 亦是其中一員。平安智慧城市聯席總經理兼平安智慧醫療首席執行官高孟軒表示，中國醫療市場潛力巨大，估計2030年內地醫療健康總支出會由去年的6萬億元（人民幣‧下同）大增至16萬億元。

中國國家市場監督管理總局日前發布《關於平台經濟領域的反壟斷指南（徵求意見稿）》，以預防和制止平台經濟壟斷。

被問到會否因此重新檢現醫療、智慧城市等生態的發展規劃時，高孟軒指，醫療領域是規管嚴格的行業，集團一直按最高標準行事，而最近亦未見到關於智慧城市的新監管動向出現。

平保年收入1%作研發　當中至少兩成與醫療相關

高孟軒認為，中國醫療市場潛力巨大，人口老化、居民收入增長及政策鼓勵等因素均推動市場發展，預期中國醫療健康總支出會由去年的6萬億元，增長至2030年的16萬億元。他續指，現時中國醫療市場中不同持份者都面對著明顯問題，而集團生態圈內12間單位成員可協助解決上述問題。

對於內地線上醫療市場競爭激烈，他指科網企業主要靠流網上流量驅動，但缺少線下醫療服務，相信集團藉全面的解決方案，會較同業優勝。

高孟軒又重申，集團每年會將收入的1%投入於技術研發，當中20%至30%會用於醫療相關範疇。以平保去年逾萬億元收入計算，即用於醫療技術研發的開支有大約20多億元至30多億元。

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記者：謝智聰

香港股票 內地保險股 中國平安（02318） 中國平安（滬：601318） 人口 經濟 行業 反壟斷 中國 智慧城市

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