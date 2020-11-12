【輝瑞疫苗】輝瑞及BioNTech新冠疫苗料錄130億美元收入　兩所企業如何攤分？

新冠肺炎爆發至今，疫苗被視為解救全球的唯一方法。輝瑞及BioNTech合作研發的新冠疫苗，早前聲稱90%有效預防感染新冠肺炎，令民眾更為期待疫苗面世。據外媒報道，預計輝瑞疫苗的銷售額將會高達130億美元（約1008億港元），由兩所公司平均攤分。

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輝瑞與BioNTech合作研發的新冠疫苗，現時已同意向美國合共供應6億劑、歐盟2億劑及英國4000萬劑。向美國供應每劑疫苗的採購價大約為19.5美元（約152港元） 。

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外媒引述Morgan Stanley的分析指，輝瑞疫苗全球發售後，明年將會錄得130億元（約1008億港元）銷售額。輝瑞及BioNTech平分後，輝瑞從新冠疫苗獲得的收入，將會遠超去年其最暢銷產品「肺炎球菌疫苗」的58億美元（約449.7億港元）。

其他新冠疫苗研發企業早期聲稱不為謀利，但輝瑞卻採取完全不同的做法。該企拒絕由美國政府提供的研發資金，改由自行投資20億美元。

反之，其他研發企業如Moderna雖從政府獲得研發資金，但疫苗定價則大約為32至37美元（約248至286港元）；不求利潤的AstraZeneca則定價為每劑3至5美元（約23.2至38.7港元）。

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責任編輯：葉泳珊