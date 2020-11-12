  • 22°C
香港時間 : 20201112日 (四) 18:05
昔日新聞 電子報 iM新聞 iM雜誌 hket 訂戶/會員專區

免費登記

專題:美國大選

熱門關鍵字 : ATMX 新經濟股 收息 騰訊 阿里巴巴 滙豐 美國大選 上車盤 退休規劃 ETF

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


趨勢分析

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


趨勢分析

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

【大行報告】花旗薦8隻可追落後價值股　長綫增長股料繼續跑贏

股市 16:50 2020/11/12

分享：

花旗力薦8隻可供追落後股份。

花旗指，疫苗的出現及內地推出反壟斷平台指南的消息，導致日前出現傳統經濟股及新經濟股的輪動，雖然該行仍偏好增長股，並預期增長股長線會跑贏，但基於投資者已於新經濟股積存厚利，價值股短線將反彈。花旗提供8隻可追落後的價值股，平均預測市盈利約10.3倍、市帳率1倍，股本回報率13%，股息率高達6.2厘。

大摩唱好兩大收租股，詳見【下一頁】

MSCI中國指數11個行業中，自去年12月以來表現最佳的四大行業，分別是科技（+68%）、非必需消費品（+59%）、通訊（+50%）及醫療保健（+49%），四大表現最差的行業則為金融（-3%）、公用（-5%）、房地產（-5%）及能源（-22%）。

花旗表示，四大表現最佳行業的預測市盈率約29.1倍，四大表現最差的則為7.7倍，兩者的差距超過歷史平均約2個標準差（2sd）。

阿里巴巴高位急回撈不撈？詳見【下一頁】

花旗推薦可供追落後股
股份 目標價（元）
中海油 （00883） 10.6
昆侖能源 （00135） 8.7
華能國際 （00902） 4
港華燃氣 （01083） 4.45
華潤置地 （01109） 48.3
旭輝控股 （00884） 8.88
友邦集團 （01299） 84
中國太保 （02601） 28.4

相關文章：【滙豐股價】美銀唱好疫苗利好經濟復蘇　調升滙豐目標價12%

相關文章：【騰訊業績】騰訊上季經調整盈利升32% 勝預期

香港股票 大行報告 市盈率 反壟斷 中國太保（02601） 華能國際電力股份（00902） 友邦保險（01299） 中國海洋石油（00883） 港華燃氣（01083） 旭輝控股集團（00884）
緊貼財經時事新聞分析，讚好hket Facebook 專版

推薦文章

【雙11】阿里巴巴天貓雙11累計商品成交額4982億人幣　創新紀錄（不斷更新）
【雙11】阿里巴巴天貓雙11累計商品成交額4982億人幣　創新紀錄（不斷更新）
【iBond 2020】iBond認購結果出爐！　23萬人獲派上限4手（不斷更新）
【iBond 2020】iBond認購結果出爐！　23萬人獲派上限4手（不斷更新）
【銀色債券】第五批銀債保底息3.5厘、12月1日起認購　個人最多分配100手（不斷更新）
【銀色債券】第五批銀債保底息3.5厘、12月1日起認購　個人最多分配100手（不斷更新）
【科網壟斷】阿里巴巴挫一成穿250關、騰訊跌逾7%　669億成交衝散逾萬個撈底買盤
【科網壟斷】阿里巴巴挫一成穿250關、騰訊跌逾7%　669億成交衝散逾萬個撈底買盤
【恒指夜期+ADR】阿里巴巴ADR京東ADR反彈　騰訊ADR較港股高3.4%　港股夜期彈146點（不斷更新）
【恒指夜期+ADR】阿里巴巴ADR京東ADR反彈　騰訊ADR較港股高3.4%　港股夜期彈146點（不斷更新）
【阿里巴巴股價】神秘大戶已搬3700億大貨來港　要向市場沽貨？（第二版）
【阿里巴巴股價】神秘大戶已搬3700億大貨來港　要向市場沽貨？（第二版）