【大行報告】花旗薦8隻可追落後價值股　長綫增長股料繼續跑贏

▲ 花旗力薦8隻可供追落後股份。

花旗指，疫苗的出現及內地推出反壟斷平台指南的消息，導致日前出現傳統經濟股及新經濟股的輪動，雖然該行仍偏好增長股，並預期增長股長線會跑贏，但基於投資者已於新經濟股積存厚利，價值股短線將反彈。花旗提供8隻可追落後的價值股，平均預測市盈利約10.3倍、市帳率1倍，股本回報率13%，股息率高達6.2厘。

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MSCI中國指數11個行業中，自去年12月以來表現最佳的四大行業，分別是科技（+68%）、非必需消費品（+59%）、通訊（+50%）及醫療保健（+49%），四大表現最差的行業則為金融（-3%）、公用（-5%）、房地產（-5%）及能源（-22%）。

花旗表示，四大表現最佳行業的預測市盈率約29.1倍，四大表現最差的則為7.7倍，兩者的差距超過歷史平均約2個標準差（2sd）。

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花旗推薦可供追落後股 股份 目標價（元） 中海油 （00883） 10.6 昆侖能源 （00135） 8.7 華能國際 （00902） 4 港華燃氣 （01083） 4.45 華潤置地 （01109） 48.3 旭輝控股 （00884） 8.88 友邦集團 （01299） 84 中國太保 （02601） 28.4

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