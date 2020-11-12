【疫下新常態】貿發局籲港商適應數碼營銷　藉線上展覽拓環球商機

▲ 香港貿易發展局副總裁周啟良今（12日）出席網上傳媒簡報會時提到，預計未來展覽將會實體與網上雙線進行，業界須適應疫症下的新常態。

香港新冠肺炎疫情反覆，為確保社交距離措施避免群眾聚集，導致不少實體大型展覽延後舉行，令一直依賴展覽接觸新買家的商家陷入困境。香港貿易發展局副總裁周啟良今（12日）出席網上傳媒簡報會時提到，預計未來展覽將會實體與網上雙線進行，業界須適應疫症下的新常態。

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周啟良提到，今年全球已有超過4000項實體展覽延期或取消，估計3000億美元（約2.3萬億港元）訂單生意受到影響，令不少原依賴實體展覽進行推廣的企業帶來沉重打擊。根據香港貿 發局最新一項調查顯示，面對疫後新常態，港商普遍會調整營商策略，包括『Go Digital』 即擴展網上分銷渠道（69%）和善用網上營銷（56%），亦會開拓新市場（57%）及加快應用科技 （47%）。

為助中小企更快適應新常態，加速數碼營銷步伐，貿發局10月底更新網上採購平台「貿發網採購」。透過人工智能協助配對廠商及買家、引入認證系統，按廠商的規模、取得的認證及參展次數等作為評分標準、加入圖像識別技術、及後台管理系統等。周補充指，有禮品港商使用平台後，平均每日接到20至30宗諮詢，更成功打入新市場，吸引到如挪威、芬蘭、中東等新客戶。

▲ 為助中小企更快適應新常態，加速數碼營銷步伐，貿發局10月底更新網上採購平台「貿發網採購」。（貿發局資料圖片）

「秋季採購匯」下周舉行 新增3D虛擬攤位

事實上，貿發局每年均會舉辦超過三十場展覽。惟在疫情下，只能轉攻網上平台。周提到，相信疫情過後，實體展覽仍有需求，讓買賣雙方面對面接觸，了解產品及彼此背景會更快捷。不過網上展覽的彈性更高，加上疫情加速網購發展，參展商能夠透過線上，開拓更多海外市場。周啟良預計，最快明年三月才能復辦貿易展覽會，不過他認為日後貿發局將會兩條腿走路，以線上線下並行舉行展覽。

▲ 貿發局將於下周一起，一連10日舉行線上展覽的「秋季採購匯」。（貿發局資料圖片）

至於下周一起一連10日舉行線上展覽的「秋季採購匯」，貿發局將新增3D技術，展商可製作虛擬攤位，自行設計及搭建攤位布景，提升買家網上體驗。此外，為助中小企提升數碼營銷能力，貿發局也增設「數碼學堂」提供免費支援和培訓。

▲ 大會新增3D虛擬展覽攤位，多家展商透過獨特形式向買家推廣品牌及產品。圖為環境局。（貿發局資料圖片）

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責任編輯：曾曉汶