  • 22°C
香港時間 : 20201112日 (四) 18:05
昔日新聞 電子報 iM新聞 iM雜誌 hket 訂戶/會員專區

免費登記

專題:美國大選

熱門關鍵字 : ATMX 新經濟股 收息 騰訊 阿里巴巴 滙豐 美國大選 上車盤 退休規劃 ETF

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


趨勢分析

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


趨勢分析

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

【疫下新常態】貿發局籲港商適應數碼營銷　藉線上展覽拓環球商機

科技 17:11 2020/11/12

分享：

香港貿易發展局副總裁周啟良今（12日）出席網上傳媒簡報會時提到，預計未來展覽將會實體與網上雙線進行，業界須適應疫症下的新常態。

香港新冠肺炎疫情反覆，為確保社交距離措施避免群眾聚集，導致不少實體大型展覽延後舉行，令一直依賴展覽接觸新買家的商家陷入困境。香港貿易發展局副總裁周啟良今（12日）出席網上傳媒簡報會時提到，預計未來展覽將會實體與網上雙線進行，業界須適應疫症下的新常態。

亞洲物流及航運會議下周網上舉行　人工智能助商貿配對

【支援中小企】貿發局推「寄售易 」助港商一站式報關　拓內銷市場

周啟良提到，今年全球已有超過4000項實體展覽延期或取消，估計3000億美元（約2.3萬億港元）訂單生意受到影響，令不少原依賴實體展覽進行推廣的企業帶來沉重打擊。根據香港貿 發局最新一項調查顯示，面對疫後新常態，港商普遍會調整營商策略，包括『Go Digital』 即擴展網上分銷渠道（69%）和善用網上營銷（56%），亦會開拓新市場（57%）及加快應用科技 （47%）。

為助中小企更快適應新常態，加速數碼營銷步伐，貿發局10月底更新網上採購平台「貿發網採購」。透過人工智能協助配對廠商及買家、引入認證系統，按廠商的規模、取得的認證及參展次數等作為評分標準、加入圖像識別技術、及後台管理系統等。周補充指，有禮品港商使用平台後，平均每日接到20至30宗諮詢，更成功打入新市場，吸引到如挪威、芬蘭、中東等新客戶。

為助中小企更快適應新常態，加速數碼營銷步伐，貿發局10月底更新網上採購平台「貿發網採購」。（貿發局資料圖片）

「秋季採購匯」下周舉行　新增3D虛擬攤位

事實上，貿發局每年均會舉辦超過三十場展覽。惟在疫情下，只能轉攻網上平台。周提到，相信疫情過後，實體展覽仍有需求，讓買賣雙方面對面接觸，了解產品及彼此背景會更快捷。不過網上展覽的彈性更高，加上疫情加速網購發展，參展商能夠透過線上，開拓更多海外市場。周啟良預計，最快明年三月才能復辦貿易展覽會，不過他認為日後貿發局將會兩條腿走路，以線上線下並行舉行展覽。

貿發局將於下周一起，一連10日舉行線上展覽的「秋季採購匯」。（貿發局資料圖片）

至於下周一起一連10日舉行線上展覽的「秋季採購匯」，貿發局將新增3D技術，展商可製作虛擬攤位，自行設計及搭建攤位布景，提升買家網上體驗。此外，為助中小企提升數碼營銷能力，貿發局也增設「數碼學堂」提供免費支援和培訓。

大會新增3D虛擬展覽攤位，多家展商透過獨特形式向買家推廣品牌及產品。圖為環境局。（貿發局資料圖片）

【疫市營商】疫情爆發展覽停頓　港企臨急應變攻線上拓商機

責任編輯：曾曉汶

相關文章

【線上會議】第十屆「亞洲物流航運及空運會議」　下月17至18日網上舉行
2020/10/28
【線上會議】第十屆「亞洲物流航運及空運會議」　下月17至18日網上舉行
【展覽重開】邱騰華：下階段重開會展業　業界斥零補助難捱至4月
2020/09/08
【展覽重開】邱騰華：下階段重開會展業　業界斥零補助難捱至4月
【書展2020】書展延至年底舉行　貿發局：於開展前一周作最後評估
2020/09/03
【書展2020】書展延至年底舉行　貿發局：於開展前一周作最後評估
【網上展覽】香港國際影視展（線上版）今舉行　發布近2,000套最新影視作品
2020/08/26
【網上展覽】香港國際影視展（線上版）今舉行　發布近2,000套最新影視作品
香港貿易發展局 發展局 疫情 人工智能 貿易 採購 數碼營銷 產品 挪威 芬蘭

上一篇文章

【新MacBook】跑分結果出爐！入門級新MacBook Air 超越MacBook Pro　

下一篇文章

【煤氣科技應用】煤氣公司研發立管智能分析系統　優化檢測保員工安全　個半小時工作15分鐘做好
緊貼財經時事新聞分析，讚好hket Facebook 專版

推薦文章

涉違反蘋果勞工守則　iPhone代工商聘用未成年學生
涉違反蘋果勞工守則　iPhone代工商聘用未成年學生
Facebook、Twitter發言受限　特朗普轉場去邊？
Facebook、Twitter發言受限　特朗普轉場去邊？
【每日焦點】蘋果發布會懶人包　自研Mac專用M1晶片正式面世
【每日焦點】蘋果發布會懶人包　自研Mac專用M1晶片正式面世
【5G手機】三星中階Galaxy A42 5G手機登港　僅售3,198元
【5G手機】三星中階Galaxy A42 5G手機登港　僅售3,198元
【iPhone 12】iPhone 12 Pro Max預購情況熱烈　先達店主看好炒價可賺最少千元
【iPhone 12】iPhone 12 Pro Max預購情況熱烈　先達店主看好炒價可賺最少千元
【疫苗研發】「科技狂人」馬斯證實　Tesla正研發第三代「疫苗3D分子打印機」
【疫苗研發】「科技狂人」馬斯證實　Tesla正研發第三代「疫苗3D分子打印機」