【涼風有信Vincent@iM網欄】後大選預測  特朗普有排埋單 拜登下屆必定連任

立冬了！冇錯，上周六立冬節氣已來臨。

即現在已經正式踏入冬季。

入冬了幾日，就發現每日的確診數字有些微上升，平均每天六單，這個絕對是一個警號。因為大家記得，筆者經常提醒大家今年冬季(特別是農曆十一月) ，第四波疫情將會爆發！所以大家務必要提高警覺，小心身體，準備防疫。

好啦，美國總統大選終於塵埃落定。

好高興筆者竟然僥倖言中賽果！

翻查番自己寫過的兩篇文章(7月30日以及9月24日) ，都明言了我對拜登看高一線，以及預測特朗普敗選機會甚高。

多謝一眾讀者私信給我的讚賞！這次是小小考牌，算是合格。日後定必繼續努力寫多些有趣的文章給大家。

那麼，大選過後，又如何呢？

在這裡我想為讀者們再作幾個小預測。

第一，我預測敗選的特朗普將會有大把手尾跟。因為今年庚子流年，他集「破印」及「傷官見官亅兩大敗局於一身，雖然現在他輸了選舉，應驗了兩大敗局，但未過年， 衰運仍然會跟著他，直至過了農曆年。所以他應該有排都未得閒。

至於他曾狂言，説下屆2024年會再參選，這又有否可能？

答案是，百分之一百冇可能！

回看他的大運，金水大運只剩下最後四年。這四年他還可以風平浪靜地度過，慢慢應付等住他埋單的一大堆官司。但四年過後，他人生的所有運已行完，是絕對冇機會再問鼎總統寶座。更何況，共和黨是否仍支持他也成問題。

好了，至於勝選的拜登又怎樣？

筆者多次提及他的本命官殺混雜，屬於超級政客類型。果然這個超級強官運的人，竟然真的成為美國史上最高票數總統！七千一百幾萬票，絕對是喜出望外，令人意想不到。

這幾天我看到很多術師，都預測拜登不能夠完成四年總統任期。這個完全是在胡扯。

在這裏，我狠批拜登不單止能順利完成任期，下屆選舉他還能順利連任！

因為看他下一個十年大運，行「壬寅亅大運，對丁火的他來講，屬「正官正印亅，「國印貴人星」拱照。還不單止，「丁壬合木亅於木地，還有化印格發生，他會成為一個超級高民望的總統。雖然年紀老邁，仍然有心有力，這麼好的兆頭，又怎會做不足任期。希望各位讀者擦亮雙眼，不要道聽途說嘩眾取寵之言。

至於拜登以外，另一位矚目人物，副總統賀錦麗。她又會否如大眾期望，成為美國史上首位女總統？下集跟大家剖析下她的八字。

很高興，善良的人仍然受世俗的認可！

祝願世界和平，身體健康。

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