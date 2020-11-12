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【美國大選】否認敗選 白宮助手:特朗普或公開接受結果

環球政經 03:18 2020/11/12

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民主黨拜登宣布於美國總統大選勝出，對手尋求連任的特朗普可能於未來數周內，公開表示接受結果，但仍然認為選舉存在舞弊，不會承認敗選。

【美國大選結果】特朗普拒絕承認敗選　拜登：情況「尷尬」但無阻政權交接下一頁

外媒引述特朗普高級助手指，特朗普不信任大選結果，不要期望他會承認敗選，但他不會再為結果爭辯。另一位選舉團隊的顧問則指在一系列法律訴訟後，特朗普最有可能會公開接受結果，但將重申永遠不會知道投票結果有多準確。

【美國大選結果】喬治亞州將以人手重新點票　料下周五可完成下一頁

據悉特朗普至今未肯公開承認敗選，又拒絕與拜登安排交接細節，令白宮員工感到苦惱。有特朗普親信警告，這個僵持局面是不可持續的，但現時未有最後決定該如何下去、僵局又該怎樣結束。

特朗普曾公開質疑本次大選出現舞弊情況，並先後於多個搖擺州分提出訴訟。目前由於雙方於佐治亞州的得票相近，該州正以人手重新點票核實結果。

 

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撰文 : 林展鋒

特朗普 白宮 美國 總統大選
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