【騰訊業績】騰訊績後升近2%　上季盈利升32%勝預期、手遊強勁增長逾6成（第二版）

▲ 騰訊上季業績勝預期。

騰訊 （00700） 收市後公佈上季業績，收入按年升29%至1254.47億元（人民幣，下同），Non-IFRS（非國際財務報告準則）經調整純利按年32%至323億元，收入、盈利均勝預期。騰訊股價逆市升1.9%，報588元，早段高見590元，成交35億元。

騰訊業績預期及券商預測

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騰訊表示，中國及國際市場的付費用戶健康增長，帶動網絡遊戲收入增長。手遊方面，《王者榮耀》（海外版本《傳說對決》）五周年之際，今年首十個月的平均日活躍賬戶數超過1億，將會推出以《王者榮耀》故事為藍本的兩款新遊戲、一部動畫劇及一部電視劇，以發揮自製IP的潛力。

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騰訊上季網絡遊戲收入按年增長45%至414億元，主要由《和平精英》及《王者榮耀》在內的海內外手遊收入增長推動，上季騰訊手遊收入錄得392億元，按年增長61%，延續前兩季強勁增長勢頭，連續3季錄得超過6成增長。電腦遊戲方面，上季收入按年微增1.1%，錄得116億元。

部分雲項目因疫情延誤

金融科技及企業服務收入則按年增長24%至333億元，主要來自商業支付及理財平台的收入增長，企業服務收入增長放緩。

騰訊稱，上季商業支付日活躍賬戶數及每名用戶的交易額按年增長強勁，令總支付金額按年增長超過30%，主要得益於線下交易滲透率上升，以及小程序在雜貨及服裝等零售類別交易增加；社交支付及小額貸款業務則保持溫和增長。

不過，疫情影響雲及其他企業服務收入，導致項目部署及新合同簽署有所延誤，部分IaaS（基礎設施即服務）合同須進行非經常性調整，因此收入增長低於前幾季，惟預計只是短暫影響。

網絡廣告上季收入則按年增長16%至213.5億元，其中社交廣告收入增長21%，媒體廣告收入跌1%，降幅有所收窄，主要因綜藝節目《明日之子》第四季及電視劇《三十而已》吸引贊助商的廣告需求。

市場早前預測，騰訊上季收入按年升27%至1,238億元，經調整盈利則按年增長3成至317億元。

（第二版新增騰訊ADR表現）

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編輯：陳健婷