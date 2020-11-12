【大行點睇】港交所績後獲野村上調目標價 債券通未來或成新增長動力

港交所（00388）公布第三季業績後，野村發表研究報告指，其的業績較預期好，所以上調港交所的目標價6.3%至462.9港元，維持「買入」評級。

野村指，受惠於日均成交量按年大增八成至1410億元，季內港交所純利按年大增逾5成至33億元，較該行預期高出4%；核心收入增39%，較該行預期高1%；滬港通收入大增，亦為季內另一主要增長動力。此外，債券通在首三季的日均成交額達200億元人民幣，創9個月新高，該行認為未來債券通或會成為另一增長點。



[港交所388] 港交所第三季多賺51%至33億元 首三季盈利創新高 詳情請看[下一頁]

而高盛則認為，港交所第三季的業績好壞參半，因其核心盈利遜於該行預期，但投資收益較預期佳。該行料利率下降的影響或會在明年起浮現於投資收益率上，所以預料港交所明年的投資收益將會出現約兩成跌幅。高盛將港交所目標價由335元升至342元，維持「沽售」評級。



[大行點睇] 富瑞推薦7隻消費股 料受惠於輝瑞疫苗推出 詳情請看[下一頁]

另一大行富瑞認為，未來港交所將會面對四大不確定因素，包括中美關係將成為海外上市的中資企業決定是否回港作二次上市的關鍵；內地近日收緊對金融科技公司的規管，或會影響金融科技公司的上市意欲；美股轉至港股的收益重要性下降；以及李小加離任港交所行政總裁，都會為集團前景帶來不確定性。該行維持其目標價360.04元，並予以「持有」評級。

【《iMoney》最具國際視野的投資理財創富頻道 -- 融滙國際最好、最新的投資理財智慧及方法，讓讀者盡快踏上「財務自由」之路】

# 國際視野 精明理財 盡在iMoney全新網站【imoneymag.com】

# 如欲查看更多iMoney全新網上專欄的內容請【https：//bit.ly/2zJY7DJ】

# 即Like iMoney智富雜誌 專頁【設定為 搶先看/See First】搶盡投資先機