【美國人飲酒紓壓】疫下美國人飲酒頻率增加　報告料年內酒精飲品銷量升逾2％

▲ 有研究指，自疫情爆發後美國人喝酒的頻率增加了14％，他們對低酒精蘇打水的熱愛，推動了銷量增長。(法新社圖片)

新冠肺炎疫情下，美國人今年飲酒量有所增加。有調查分析指，今年酒精飲品品銷量預計增2％以上，估計與全球消費者對低酒精蘇打水(hard seltzer)興趣增強有關。

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自從疫情大流行爆發以來，美國人一直在飲酒。《Business Insider》引述九月份外界發表的一項研究，自疫情爆發後美國人喝酒的頻率增加了14％。而一項來自IWSR Drinks Market Analysi的分析則發現，美國人對低酒精蘇打水的熱愛，推動了銷量增長，預計到2020年，整體酒精銷量將增長2％以上，其中，包括低酒精蘇打水和罐裝雞尾酒等即飲飲品，今年銷量有望全球增長43％。

可口可樂也加入搶市場



事實上，近年來，低酒精蘇打水迅速崛起。 Bon＆Viv於2013年推出了SpikedSeltzer，並於2016年被飲品巨頭Anheuser-Busch收購及更名。WhiteClaw品牌於2016年進入市場，兩年後成為主流，成功在社交媒體上引起了關注。

而在過去的兩年中，其他許多知名的飲品品牌也加入了此市場， 如可口可樂最近宣布，將推出帶酒精的蘇打水飲品Topo-Chico；在去年，Four Loko、Pabst Blue Ribbon和Natural Light等品牌，也推出了自家帶酒精的蘇打水飲品。IWSR的分析師預計，在2019年至2024年之間，此類即飲酒精飲品將錄20％的年增長率，並會大幅吞噬啤酒的市場份額。

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責任編輯：蘇穎琪