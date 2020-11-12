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【逆市營商】OpenRice推電子支付新服務　Pay-At-Table功能下月試行

商業 17:00 2020/11/12

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為迎合市場需要，OpenRice餐飲平台計劃於本年12月底，推出Pay-At-Table自助支付信用卡優惠服務。

近年本地電子支付方式愈來愈普及，尤其新冠肺炎疫情期間，為減低人與人之間的接觸，不少消費者選擇以電子支付方式付款。OpenRice Limited開飯喇有限公司董事總經理黃鳳鳴（Jan）表示，為迎合市場需要，平台計劃於本年12月底，推出Pay-At-Table自助支付信用卡優惠服務。

Jan表示，OpenRice近年不斷進行數碼轉型，而O2O（Online To Offline）模式已成為趨勢，平台希望未來透過推出Pay-At-Table電子支付功能，為客戶提供更多綫上綫下服務。

＜＜【電子支付】WeChat Pay HK夥煤氣公司　新增繳交煤氣費功能

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她指Pay-At-Table將於12月試行，率先在本地約100間食肆推出，消費者在付款時，可以透過Visa、AlipayHK及Mastercard等方式支付，未來會新增更多不同電子錢包支付形式。此外，用戶可透過掃描商戶二維碼，即時得知不同信用卡機構提供的消費優惠，為買賣雙方提供方便快捷的付款過程。

Jan坦言，受疫情影響，其平台廣告的收入下降，「各行業都無法預測市場，廣告客戶一般較為謹慎，甚至削減廣告預算。」幸好平台業務較多元化，有助減低業務壓力。加上團隊位於香港，可更靈活改變經營決策，並即時實行。她舉例，早前政府宣布實施4人限聚令，平台的訂座服務即時更改綫上訂座設定，由於IT團隊也設於香港，方便作出協調，有利快速應變。

記者：李寶如

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