【 十四五規劃 】改革開放將加快 哪些板塊獲瑞銀看好？

瑞銀分析中國「十四五」規劃，認為中央提出一系列全面發展目標，主要政策及投資重點包括「雙循環」、市場改革及開放、科技自主創新、城鎮化2.0及綠色經濟。

瑞銀預計，由於今年GDP基數較低，2021年中國GDP按年增速將升至7%，其後2022年至2025年增速在5%至5.5%，2026年至2035年進入4%至5%的區間。

瑞銀認為，與「十三五」相比，「十四五」規劃期間中國面對更複雜的國際環境，當局預期不論美國總統是誰，中美關係都難有根本性改善。不過，拜登當選會令政策更容易預測，全球供應鏈多元化或將加快，令中國開放及改革的步伐需要加快。

瑞銀認為「十四五」規劃將利好消費、金融、工業及可再生能源，又認為人民幣有主一步向上的空間，把美元兌人民幣匯率預測，由之前6.7下調至2021年上半年的6.4，以及2021年下半年的6.3，意味瑞銀更看好人民幣走強。

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