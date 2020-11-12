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【新MacBook】跑分結果出爐！入門級新MacBook Air 超越MacBook Pro　

科技 19:15 2020/11/12

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據跑分網站GeekBench最新出爐的跑分結果顯示，採用 M1 晶片的MacBook Air效能，似乎可以擊敗採用Intel處理器的16 吋MacBook Pro。

蘋果（Apple）日前在發布會《One More Thing》上推出自家研發的Mac電腦晶片「M1」，同場推出的新MacBook Air、13吋MacBook Pro及Mac mini均採用自家晶片，棄用合作已久的英特爾（Intel）晶片，究竟M1的效能與Intel Core i9 處理器相比差幾遠？

據跑分網站GeekBench最新出爐的跑分結果顯示，採用 M1 晶片的MacBook Air效能，似乎可以擊敗採用Intel處理器的16 吋MacBook Pro。

數據顯示，新M1 MacBook Air 在單核測試中獲得 1,687 分，而多核測試則是獲得7,433 分；採用 Intel Core i9 處理器的 16 吋 MacBook Pro，單核測試僅得 1,096 分，多核測試則為 6,870 分，顯示採用蘋果M1的入門級新 MacBook Air效能表現比較高階的 Intel 版 MacBook Pro 更出色。

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此外，M1的基礎時脈為 3.2GHz，而 16 吋 MacBook Pro 中所使用的Intel Core i9 處理器為 2.3GHz，Turbo Boost 最高為 4.8GHz。

不過除了跑分表現，用戶亦應考慮其他因素如圖像處理器能力、程式兼容度及運行順暢度等。而是次的新 MacBook Air及MacBook Pro雖然同樣採用M1晶片，但因為MacBook Air是無風扇設計，MacBook Pro則用上主動式冷卻系統，兩者之間的散熱效能或存有差異。

【新MacBook】蘋果Mac專用自家晶片M1登場　同步推MacBook Air、13吋MacBook Pro

責任編輯：張寶燕

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