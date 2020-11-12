【香港出口】9月出口貨量升10.3%　中國、台灣均錄雙位數升幅

繼較早時發表二零二零年九月份對外商品貿易的貨值統計數字後，政府統計處今日發表該月份對外商品貿易貨量及價格統計數字。與去年9月比較，香港的商品整體出口貨量及進口貨量分別上升10.3%及4.6%。而商品整體出口價格及進口價格分別按年下跌0.8%及1.3%。

【營商信心】中小企營商信心提升 進出口貿易業招聘意向增



2020年首9個月與去年同期比較，香港的商品整體出口貨量及進口貨量則分別下跌3.2%及5.8%；出口價格及進口價格分別下跌0.8%及0.9%。



今年9月與去年同期比較，輸往中國及台灣的整體出口貨量錄得雙位數字升幅，分別升17.6%、11.8%。同時，輸往美國的整體出口貨量亦上升7.7%。另一方面，輸往日本的整體出口貨量則跌11.8%、印度亦跌14.5%。



與此同時，輸往所有主要目的地的整體出口價格均下跌：日本（-3.2%）、印度（-1.7%）、台灣（-1.0%）、內地（-0.2%）及美國（-0.1%）。

進口方面，今年9月與去年同期比較，來自台灣（34.3%）、新加坡（17.3%）及韓國（15.7%）的進口貨量錄得雙位數字升幅。同時，來自中國（2.4%）的進口貨量亦上升。另一方面，來自日本的進口貨量則下跌7.9%。



與此同時，來自內地（-3.0%）、韓國（-2.8%）及新加坡（-1.6%）的進口價格下跌。另一方面，來自日本（0.2%）及台灣（2.4%）的進口價格則上升。

【拜登當選】港商料中美關係趨緩和 輸美港產品能繼續使用「香港製造」

【香港出口】港9月出口貨值升9.1% 遠勝市場預期

責任編輯：葉泳珊