  • 24°C
香港時間 : 20201112日 (四) 16:34
昔日新聞 電子報 iM新聞 iM雜誌 hket 訂戶/會員專區

會員活動

專題:iM新經濟時代

熱門關鍵字 : 金價 美股 財務自由 室內設計 居屋 IPO 巴菲特 李嘉誠 特約
hket

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


趨勢分析

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


趨勢分析

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

【買樓理財】移民趕賣樓　20日劈價70萬　低市價賣樓值得嗎？

股樓投資 15:35 2020/11/12

分享：

香港政局持續動盪，加上各國放寬移民政策，令移民議題再成港人茶餘飯後的話題。近期樓市交投氣氛好轉，不少有意移民的業主，趁機賣樓套現，部分業主更不惜以低市價出售單位。然而，部分樓市專家坦言，賣樓移民是大錯特錯的決定，皆因香港樓價易升難跌，若賣樓後想回流，成本可能很高。 

香港置業范文濤說，將軍澳頌明苑A座高層9室，實用面積554平方呎，原業主打算移民，故欲賣樓套現，起初叫價520萬元，放盤短短20天，即減價70萬元，獲外區客以綠表價450萬元承接，實用呎價8,123元，成交價低市價約3%。 

據了解，買家為首置客，見單位價錢優惠，睇樓兩次，即拍板買入自住。資料顯示，原業主於1993年11月，以約67.5萬元購入上址，現帳面賺約382.5萬元，物業期內升值約5.7倍。 

彭博：港移民潮令樓市放盤激增　惟樓價無大跌【下一頁

外媒《彭博》早前報道指，港區國安法實施後，不少港人打算移民離港，加上疫情肆虐，終致失業率上升，驅使愈來愈多港人移民。有關報道同時訪問了英國物業代理管理公司董事，該董事說，6月至8月期間，公司的成交量按年增逾三倍，多數客戶也是出售香港物業，借此套現資金買英國樓。 

【《iMoney》最具國際視野的投資理財創富頻道 -- 融滙國際最好、最新的投資理財智慧及方法，讓讀者盡快踏上「財務自由」之路】

# 國際視野 精明理財 盡在iMoney全新網站【http://imoneymag.com

# 如欲查看更多iMoney全新網上專欄的內容請【https://bit.ly/2zJY7DJ

# 即Like iMoney智富雜誌 專頁【設定為 搶先看/See First】搶盡投資先機

撰文 : 黃卓賢

相關文章

【樓市現象】為移民急沽樓個案仍不絕 業主劈價170萬沽海峯園3房
2020/11/11
【樓市現象】為移民急沽樓個案仍不絕 業主劈價170萬沽海峯園3房
【樓市現象】業主趕移民 筍價放售新都城三房 即獲3組客搶購 換樓客平左60萬買到
今日
【樓市現象】業主趕移民 筍價放售新都城三房 即獲3組客搶購 換樓客平左60萬買到
彭博：港移民潮令樓市放盤激增　惟樓價無大跌
2020/11/06
彭博：港移民潮令樓市放盤激增　惟樓價無大跌
移民 頌明苑

上一篇文章

【 十四五規劃 】改革開放將加快 哪些板塊獲瑞銀看好？

下一篇文章

【比亞迪1211】花旗出報告唱好 比亞迪股價昨日跌一成今日彈一成

緊貼財經時事新聞分析，讚好hket Facebook 專版

推薦文章

【買樓財技】去年「甩名」自製首置　本來想慳稅　終反蝕約90萬
【買樓財技】去年「甩名」自製首置　本來想慳稅　終反蝕約90萬
【轉租為買】代理花盡舌游說成功令買家租轉買 創同類單位新高價848萬購YOHO Town三房
【轉租為買】代理花盡舌游說成功令買家租轉買 創同類單位新高價848萬購YOHO Town三房
【低價筍盤】90後乖女為同住家人將安樂窩升級 自掏荷包628萬購荃景花園3房
【低價筍盤】90後乖女為同住家人將安樂窩升級 自掏荷包628萬購荃景花園3房
【網民熱話】上車半年月供1.7萬有感而發　網民：供樓並非想像中辛苦
【網民熱話】上車半年月供1.7萬有感而發　網民：供樓並非想像中辛苦
【新股IPO】德琪醫藥6996抽唔抽？認購前五大不可不知
【新股IPO】德琪醫藥6996抽唔抽？認購前五大不可不知
【樓市現象】為移民急沽樓個案仍不絕 業主劈價170萬沽海峯園3房
【樓市現象】為移民急沽樓個案仍不絕 業主劈價170萬沽海峯園3房