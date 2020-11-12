【買樓理財】移民趕賣樓　20日劈價70萬　低市價賣樓值得嗎？

香港政局持續動盪，加上各國放寬移民政策，令移民議題再成港人茶餘飯後的話題。近期樓市交投氣氛好轉，不少有意移民的業主，趁機賣樓套現，部分業主更不惜以低市價出售單位。然而，部分樓市專家坦言，賣樓移民是大錯特錯的決定，皆因香港樓價易升難跌，若賣樓後想回流，成本可能很高。

香港置業范文濤說，將軍澳頌明苑A座高層9室，實用面積554平方呎，原業主打算移民，故欲賣樓套現，起初叫價520萬元，放盤短短20天，即減價70萬元，獲外區客以綠表價450萬元承接，實用呎價8,123元，成交價低市價約3%。

據了解，買家為首置客，見單位價錢優惠，睇樓兩次，即拍板買入自住。資料顯示，原業主於1993年11月，以約67.5萬元購入上址，現帳面賺約382.5萬元，物業期內升值約5.7倍。

彭博：港移民潮令樓市放盤激增 惟樓價無大跌【下一頁】

外媒《彭博》早前報道指，港區國安法實施後，不少港人打算移民離港，加上疫情肆虐，終致失業率上升，驅使愈來愈多港人移民。有關報道同時訪問了英國物業代理管理公司董事，該董事說，6月至8月期間，公司的成交量按年增逾三倍，多數客戶也是出售香港物業，借此套現資金買英國樓。

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