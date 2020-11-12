【比亞迪1211】花旗出報告唱好 比亞迪股價昨日跌一成今日彈一成

昨日比亞迪 （01211） 股價急跌逾一成後，今日股價反彈逾一成，收復大部分失地。除了急跌反彈外，花旗今日發表報告唱好比亞迪，亦成為股價上升催化劑。

花旗指，新能源車現在整個行業都面對電池供應不足，不少新能源汽車的定單都要延期至明年上半年才能出貨，預計比亞迪明年全年新能源汽車出貨量大約30.3萬輛，其中第一季將按年升1.3倍，第二至第四季升46%。

花旗又認為，截至10月底比亞迪新能源汽車「漢」積壓訂單達到4萬輛，保守估計每月新訂單達到7,500輛，料需要9個月時間才可消化現有積壓訂單。另外滴滴計劃明年開始向比亞迪採購5萬至7萬輛電動車，花旗認為公司現時股價暫時未充份反映。

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