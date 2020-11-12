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【iPhone 12】打工仔工作多少天才買到一部新iPhone？　香港人要10.7日有國家只需4.4日

環球政經 16:27 2020/11/12

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iPhone 12早前正式登場，有外國網站Picodi.com更新了iPhone 指數 (iPhone Index) ，計算不同國家或地區的民眾，平均需要工作多少日少可以買到一部新iPhone。調查以 iPhone 12 Pro 128GB的售價為基礎，香港的售價為8,499元，顯示香港打工仔平均要不吃不喝工作10.7日才買到，較去年的指數提早了0.1日。瑞士則平均以4.4日排名第一，成為最易負擔 iPhone 的國家。

【iPhone 12】蘋果天貓旗艦店下架iPhone 12及12 Pro　內媒：新手機售罄了【下一頁】

【iPhone 12】MagSafe一大隱憂　官方提醒：或令門禁卡消磁【下一頁】

10大容易負擔 iPhone 的國家排名

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除了香港，調查亦涵蓋多個亞洲地區，包括中國平均要工作26.7日、台灣平均要工作16.9日、日本平均要工作9.8日、南韓平均要工作10.3日。

 

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責任編輯：楊子瑩

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