【iPhone 12】打工仔工作多少天才買到一部新iPhone？　香港人要10.7日有國家只需4.4日

iPhone 12早前正式登場，有外國網站Picodi.com更新了iPhone 指數 (iPhone Index) ，計算不同國家或地區的民眾，平均需要工作多少日少可以買到一部新iPhone。調查以 iPhone 12 Pro 128GB的售價為基礎，香港的售價為8,499元，顯示香港打工仔平均要不吃不喝工作10.7日才買到，較去年的指數提早了0.1日。瑞士則平均以4.4日排名第一，成為最易負擔 iPhone 的國家。

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10大容易負擔 iPhone 的國家排名

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除了香港，調查亦涵蓋多個亞洲地區，包括中國平均要工作26.7日、台灣平均要工作16.9日、日本平均要工作9.8日、南韓平均要工作10.3日。

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責任編輯：楊子瑩