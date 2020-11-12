【摺疊iPhone】摺疊iPhone屏幕可達9吋　料最快2022年面世

▲ 按外媒消息，蘋果或在2022年推出劃時代的摺疊iPhone，售價或高至1,499美元（約11623港元）。

iPhone 12才剛推出不久，不少果粉除了大更新紛紛換機，而新款iPhone消息亦開始滿天飛。按外媒消息，蘋果或在2022年推出劃時代的摺疊iPhone，售價或高至1,499美元（約11623港元）。

另外，亦有消息指，摺疊iPhone展開後，屏幕可達7至9吋，因此，蘋果推出摺疊產品的同時，或將停止iPad mini產品線。

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事實上，早在今年9月就有爆料消息指出，iPad mini在今明兩年都不會有新品出現，而在mini產品被停止後，蘋果亦能有更多資源專注開發iPad、iPad Air及Pro系列產品。雖然目前還未清楚蘋果在摺疊iPhone上使用哪種屏幕，如果改用Micro LED的話，或需要3至4年時間。

市場預料，蘋果的摺疊iPhone或先使用Mini LED屏幕，未來再過渡到Micro LED屏幕，雖然目前該說法並未得到蘋果的官方確認。

其次，有以色列媒體就指出，摺疊iPhone售價將由1,499 美元起，與三星 Galaxy Z Fold 2摺疊電話1,999 美元定價相比，蘋果定價或更合理。另有消息指，摺疊iPhone或配備256 GB內存，8GB記憶體。

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責任編輯：李彥煒