  • 24°C
香港時間 : 20201112日 (四) 16:34
昔日新聞 電子報 iM新聞 iM雜誌 hket 訂戶/會員專區

免費登記

專題:美國大選

熱門關鍵字 : ATMX 新經濟股 收息 騰訊 阿里巴巴 滙豐 美國大選 上車盤 退休規劃 ETF

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


趨勢分析

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


趨勢分析

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

【摺疊iPhone】摺疊iPhone屏幕可達9吋　料最快2022年面世

科技 16:08 2020/11/12

分享：

按外媒消息，蘋果或在2022年推出劃時代的摺疊iPhone，售價或高至1,499美元（約11623港元）。

iPhone 12才剛推出不久，不少果粉除了大更新紛紛換機，而新款iPhone消息亦開始滿天飛。按外媒消息，蘋果或在2022年推出劃時代的摺疊iPhone，售價或高至1,499美元（約11623港元）。

另外，亦有消息指，摺疊iPhone展開後，屏幕可達7至9吋，因此，蘋果推出摺疊產品的同時，或將停止iPad mini產品線。

＞＞＞【銀彈攻勢】蘋果派獎金　每日$3900籲員工赴中國出差

＞＞＞【課金時代】Google 相簿告別無限免費　用完15GB備份要課金

事實上，早在今年9月就有爆料消息指出，iPad mini在今明兩年都不會有新品出現，而在mini產品被停止後，蘋果亦能有更多資源專注開發iPad、iPad Air及Pro系列產品。雖然目前還未清楚蘋果在摺疊iPhone上使用哪種屏幕，如果改用Micro LED的話，或需要3至4年時間。

市場預料，蘋果的摺疊iPhone或先使用Mini LED屏幕，未來再過渡到Micro LED屏幕，雖然目前該說法並未得到蘋果的官方確認。

其次，有以色列媒體就指出，摺疊iPhone售價將由1,499 美元起，與三星 Galaxy Z Fold 2摺疊電話1,999 美元定價相比，蘋果定價或更合理。另有消息指，摺疊iPhone或配備256 GB內存，8GB記憶體。

＞＞＞【YouTube全球死機】手機、網頁版YouTube一度無法播放　官方：正在搶修

責任編輯：李彥煒

相關文章

【iPhone 12】為推廣MagSafe保護殻　蘋果推出iPhone 12 Studio網站
2020/11/09
【iPhone 12】為推廣MagSafe保護殻　蘋果推出iPhone 12 Studio網站
【iPhone 12】MagSafe Duo充電器影片流出　傳將於數周內上市
2020/11/09
【iPhone 12】MagSafe Duo充電器影片流出　傳將於數周內上市
YouTube 為iPhone 12用戶新增HDR支援
2020/11/10
YouTube 為iPhone 12用戶新增HDR支援
【iPhone 12】iPhone 12全系列屏幕維修價出爐　最平mini都接近$2,000？
2020/11/11
【iPhone 12】iPhone 12全系列屏幕維修價出爐　最平mini都接近$2,000？
智能服務 人工智能 智能手機 媒體 港元 Samsung iPhone iPhone 12 iPad 產品

上一篇文章

煤氣公司研發立管智能分析系統　優化檢測工序

下一篇文章

南韓推AI新聞女主播　24小時開工、將取代主播本人？
緊貼財經時事新聞分析，讚好hket Facebook 專版

推薦文章

【每日焦點】蘋果發布會懶人包　自研Mac專用M1晶片正式面世
【每日焦點】蘋果發布會懶人包　自研Mac專用M1晶片正式面世
Facebook、Twitter發言受限　特朗普轉場去邊？
Facebook、Twitter發言受限　特朗普轉場去邊？
涉違反蘋果勞工守則　iPhone代工商聘用未成年學生
涉違反蘋果勞工守則　iPhone代工商聘用未成年學生
【疫苗研發】「科技狂人」馬斯證實　Tesla正研發第三代「疫苗3D分子打印機」
【疫苗研發】「科技狂人」馬斯證實　Tesla正研發第三代「疫苗3D分子打印機」
【5G手機】三星中階Galaxy A42 5G手機登港　僅售3,198元
【5G手機】三星中階Galaxy A42 5G手機登港　僅售3,198元
【iPhone 12】iPhone 12 Pro Max預購情況熱烈　先達店主看好炒價可賺最少千元
【iPhone 12】iPhone 12 Pro Max預購情況熱烈　先達店主看好炒價可賺最少千元