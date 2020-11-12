【網購商機】中國四綫至六綫城市有商機？　京東冀擴大銷售市場

▲ 近年有中國電商看準較小城市的商機，加大發展。

中國網購盛行，從一綫到六綫城市均有不同的市場需要。據CNBC報道，近年有中國電商看準較小城市的商機，加大發展。例如阿里巴巴便收購蘇寧易購（Suning.com）的部份股份，以提高在小城市中的市場份額。

京東亦有同樣計劃，希望與受歡迎品牌合作，為不同地區度身定制適合產品，以爭取小城市消費者的市場。其零售行政總裁徐雷指，中國零售市場龐大，但綫上銷售只為部份消費者提供服務。他將開設門店，轉變公司目前較受局限的營運模式，將物流、商品銷售及科技等經驗擴大到其他範疇應用。

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E-Space開幕 冀3年設500萬間門店

該公司在去年11月已開設最大的門店「E-Space」。該公司在今年更定下目標，於未來3年達到500萬間門店，但其並非要自行全新開設500萬間門店。徐雷解釋，計劃需要利用合作夥伴現有的門店，再加京東自行開設的門店。他續指，目前與超過250萬間商店建立聯繫。

責任編輯：馬意文