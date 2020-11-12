3年時間輪候公屋只是目標？　一般申請者平均需等5.6年

房屋委員會（房委會）公布，最新平均輪候公屋時間較上一季（即2020年6月底），再次延長。

截至2020年9月底，約有15.6萬宗一般公屋申請，及約10.3萬宗配額及計分制下的非長者一人申請。一般申請者的平均輪候時間為5.6年，較上季升上升0.1年，當中長者一人申請者的平均輪候時間為3.3年，較上季升0.3年。

房委會表示，今季平均輪候公屋時間延長原因，分別是由於較早前火炭駿洋邨被用作檢疫中心，以及粉嶺暉明邨被人惡意嚴重破壞，而未能如期進行編配。

值得留意的是，房屋委員會宗旨，是為沒有能力租住私人樓宇的低收入家庭提供公屋，並以一般申請者（即家庭和長者一人申請者）平均約三年獲首次編配單位為目標。

*平均輪候時間為約三年的目標，並不適用於配額及計分制下的非長者一人申請者。

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