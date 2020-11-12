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【可樂迷注意】可口可樂四重驚喜送3000份禮品　換限量版Coca-Cola氣炸鍋、LeCreuset聯乘廚具

商業 15:09 2020/11/12

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「可口可樂」 聖誕廣告誕生100週年，今年特別推出四重節日驚喜，提供超過3,000份豐富禮品。當中包括首次登場的限量版「Coca-Cola氣炸鍋」、「可口可樂」竹纖維廚具套裝等，可樂迷不能錯過。

【聖誕節】圓方設白色聖誕村莊　7米高聖誕樹及復古鐘樓吸客

驚喜一：「可口可樂」飲樂儲分　買飲品換購豐富禮品
由11月16日至12月31日，消費者到指定商戶購買任何可口可樂公司旗下飲品，再上載收據副本到icoke.hk網站，就可以獲得積分。累積指定積分後，可換購心水禮品，當中包括首次登場的限量版“Coca-Cola”氣炸鍋、「可口可樂」竹纖維廚具套裝及其他精美產品。

驚喜二：「可口可樂」飲樂抽獎　餐廳食飯即抽即獎
可口可樂與超過150間餐廳合作推出大抽獎，送出超過2,800份獎品，總值超過港幣15萬元，當中包括限量版人氣“Coca-Cola” xLeCreuset廚具產品、電影戲票、外賣平台飲食優惠券和超級市場購物禮券等。由11月16日至12月31日，消費者只要於指定合作餐廳購買任何可口可樂公司旗下飲品或指定特飲，就可獲得「可口可樂」飲樂抽獎刮刮咭一張。只要於icoke.hk網站上輸入刮刮咭上的編號，就可參加活動，即抽即獎。

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驚喜三：在家飲「樂」　免費送限量版「可口可樂」聖誕裝飾
由12月中起，消費者只需於百佳網上超級市場、惠康網上超級市場、HKTVmall或Ztore，購買任何可口可樂公司旗下飲品滿指定金額，即可免費換領限量版「可口可樂」聖誕裝飾一套。

驚喜四：買限量版迷你罐裝汽水套裝　送“Schweppes”調飲冰格
「可口可樂」今年特別推出限量版迷你罐裝汽水套裝，並加送Schweppes調飲冰格，方便大家在家中調配特飲。限量版迷你罐裝汽水套裝包括「可口可樂」(3罐)、“Schweppes”忌廉味汽水（2罐）、“Schweppes”梳打水（3罐）、“Schweppes”湯力水（2罐）、“Schweppes”乾薑味汽水（2罐）。套裝由11月20日起率先在百佳超級市場有售，各網上商店及油站陸續發售。

限量版迷你罐裝汽水套裝

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責任編輯：葉泳珊

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