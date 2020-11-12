【11月11日】11月11日電商成交額高　惟中國消費者減少買外國貨品　到底是甚麽原因？

▲ 海外部份貨品如美容，化妝品和保健品等，仍然較受中國消費者歡迎。

11月11日在往年為商戶帶來較高生意額，而今年商戶看準11月11日的銷售商機，延長消費優惠期。據阿里巴巴集團表示，「2020天貓雙11全球狂歡季」由11月1日至11日晚上8時05分39秒，天貓雙11商品成交額（GMV）突破4,675億元人民幣。至於京東亦表示，截至11月11日的上午12時09分，平台成交額達2,000億元人民幣。

中國消費者消費力強勁，但原來對於進口商品的需求已下滑。據CNBC引述管理諮詢公司Oliver Wyman，其零售及消費者商品合夥人Jacques Penhirin表示，部份貨品如美容，化妝品和保健品等，仍然較受中國消費者歡迎，但隨着中國品牌與消費者成功建立關係，提高消費信心，消費需求出現變化。

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然而，早前中美角力下，中國爆發抵制美國貨品。但Jacques Penhirin認為，中國消費者減少購買進口貨品，主要原因是對當地貨品有信心。他舉例，蘋果產品於美國設計，並於中國生產，故他相信中國製造的貨品品質好。

責任編輯：馬意文